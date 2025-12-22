Ричмонд
Врач скорой помощи Гузь предупредила о вреде петард для легких и бронхов

Когда запускаются салюты, в воздух попадают мелкие частицы металлов.

Источник: Комсомольская правда

Запуск пиротехники может быть опасным для тех, кто просто наблюдает за фейерверком. Дело в том, что салюты и петарды способны навредить органам дыхания, об этом сообщила изданию Lenta.ru врач скорой помощи Светлана Гузь.

— Когда запускаются салюты, в воздух попадают мелкие частицы металлов — барий, стронций, свинец, медь и другие. Эти крошечные вещества легко вдыхаются и оседают в легких. Последствия могут быть разными: раздражение дыхательных путей, воспалительные реакции и даже отравление угарным газом, — предупредила медик.

Медик добавила, что частое вдыхание таких веществ может влиять на общее самочувствие. Возможно недомогание, усталость, головные боли и нарушение обмена веществ.

Тем временем RT напоминает, что крайне важно приобретать пиротехнику только в официальных точках продаж, проверять сертификаты и возрастные маркировки. Продажа пиротехники лицам моложе 16 лет, за исключением бенгальских свечей и хлопушек, строго запрещена и карается значительными штрафами.