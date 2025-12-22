Неврологи назвали четыре привычки, снижающие риск инсульта

Бразильские врачи-неврологи Бруно Диогенеш Иепсен и Виктор Уго Эспиндола назвали четыре повседневные привычки, которые способны значительно снизить риск возникновения инсульта. Свои рекомендации они дали в интервью изданию Metropoles.
Первая и главная привычка — ежедневный контроль хронических заболеваний, влияющих на сосуды, таких как гипертония и диабет. Регулярный прием назначенных лекарств предотвращает закупорку и износ артерий.
Вторая привычка — сбалансированное питание. Диета, богатая фруктами, овощами, бобовыми и клетчаткой при минимальном количестве соли и ультрапереработанных продуктов, помогает поддерживать в норме уровень глюкозы и холестерина.
Третья — регулярная физическая активность. Как отметил Эспиндола, спорт предотвращает развитие гипертонии, диабета и ожирения, а также улучшает качество сна.
Четвертая привычка — управление стрессом. В интервью врачи отметили, что хронический стресс повышает давление, нарушает гормональный баланс и мешает в целом вести здоровый образ жизни.
По словам российского врача и телеведущего Сергея Агапкина, риск инфаркта и инсульта у человека увеличивается при давлении 235 миллиметров ртутного столба. Специалист отметил, что при таких значениях артериального давления нужно как можно скорее записаться на прием к кардиологу.