Неврологи назвали четыре привычки, снижающие риск инсульта

По словам российского врача и телеведущего Сергея Агапкина, риск инфаркта и инсульта у человека увеличивается при давлении 235 миллиметров ртутного столба. Специалист отметил, что при таких значениях артериального давления нужно как можно скорее записаться на прием к кардиологу.