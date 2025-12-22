Россиянам рассказали об опасности прогревания при гайморите

Принято считать, что прогревание носа и лица поможет избавиться от насморка, для этих целей часто используют теплые компрессы или вареные яйца. Однако, если речь идет о гайморите, подобные процедуры могут серьезно навредить пациенту, об этом сообщил aif.ru доктор медицинских наук Константин Добрецов.