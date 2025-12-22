Россиянам рассказали об опасности прогревания при гайморите

Принято считать, что прогревание носа и лица поможет избавиться от насморка, для этих целей часто используют теплые компрессы или вареные яйца. Однако, если речь идет о гайморите, подобные процедуры могут серьезно навредить пациенту, об этом сообщил aif.ru доктор медицинских наук Константин Добрецов.
— При лечении острого гайморита от прогревания лучше воздержаться, поскольку бактериальная флора, которая является возбудителем острого гайморита, может перейти на глазницу и вызвать более серьёзные осложнения. Поэтому при остром гайморите лучше избежать прогревания щек — солью, варёным яйцом, чтобы минимизировать риск осложнений, — посоветовал медик.
По его словам, гайморит часто сопровождается сильной болью, потерей обоняния и выделением гноя. Поэтому заболевание требует обязательного наблюдения у отоларинголога.
Ранее телеканал «Царьград» предостерег россиян от еще одного народного метода лечения насморка — закапывания в нос сока лука или чеснока. Процедура приводит к раздражению и может стать причиной атрофического ринита.
360.ru передает, что прежде, чем приступить к промываниям, нужно снять отечность слизистой оболочки с помощью сосудосуживающих капель.