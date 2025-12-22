Ричмонд
У актёра Дмитрия Поднозова обнаружили рак лёгких: к россиянам обратились за помощью

Жигунов сообщил о срочном сборе средств на лечение актёра Дмитрия Поднозова.

Источник: Комсомольская правда

Российский актер театра и кино Дмитрий Поднозов неожиданно для себя, близких и зрителей столкнулся с онкологией. У него обнаружили рак легких. В связи с этим жена Дмитрия Поднозова Алиса Олейник организовала срочный сбор средств на лечение. Об этом сообщил актер Сергей Жигунов в Telegram-канале.

Он пояснил, что Дмитрию Поднозову необходимы дополнительные обследования, сдачи анализов и другие дорогостоящие процедуры. Актер призвал всех неравнодушных помочь в случившейся беде.

«Мы пока не знаем, какая судьба ждет театр. Напишем об этом, как только будет хоть какая-то ясность. Но пока самое главное — поддержать Дмитрия», — подчеркнул Сергей Жигунов.

Между тем появились подробности о последних годах жизни актера Анатолия Лобоцкого. В течение двух лет он почти ни с кем не разговаривал. Актер болел раком легких.