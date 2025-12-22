У актёра Дмитрия Поднозова обнаружили рак лёгких: к россиянам обратились за помощью

Российский актер театра и кино Дмитрий Поднозов неожиданно для себя, близких и зрителей столкнулся с онкологией. У него обнаружили рак легких. В связи с этим жена Дмитрия Поднозова Алиса Олейник организовала срочный сбор средств на лечение. Об этом сообщил актер Сергей Жигунов в Telegram-канале.