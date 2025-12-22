Ричмонд
Алиментный долг Игоря Петренко превысил полтора миллиона рублей

Задолженность актера Игоря Петренко по алиментам продолжает стремительно расти. Как выяснила «Газета.Ru», изучив судебные материалы, в декабре 2025 года долг превысил 1,5 миллиона рублей, увеличившись почти на 210 тысяч за три месяца.

По данным на сентябрь, за Петренко числилось 1,3 миллиона рублей долга, который он так и не погасил. В результате к начисленным алиментам добавилась неустойка, и общая сумма на данный момент достигла 1 539 956 рублей.

Кроме того, с артиста планируют взыскать около 33 тысяч рублей за неуплату парковочных штрафов и исполнительские сборы. В июне 2025 года Петренко почти полностью погасил многомиллионный долг, оставив лишь 15 тысяч рублей, однако уже спустя месяц сумма снова перевалила за миллион. Размер ежемесячных алиментов, установленных после его развода с актрисой Ириной Климовой, не разглашается. Сам Петренко избегает публичных комментариев по этому вопросу, передает «Газета.Ru».

Разводясь с женой и бросаясь в новые отношения, мужчины редко задумываются о дальнейшей судьбе своих детей, которые остаются жить с их экс-супругой. Они находят множество причин отказаться от выплаты алиментов, пока в дело не вмешается суд. Касается это и публичных людей. Так, футболист Андрей Аршавин даже перестал общаться со своей 8-летней дочерью на фоне судов по алиментам. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертами, почему мужчины избегают выплат, даже если у них есть финансовая возможность помогать детям.