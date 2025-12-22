Алиментный долг Игоря Петренко превысил полтора миллиона рублей

Разводясь с женой и бросаясь в новые отношения, мужчины редко задумываются о дальнейшей судьбе своих детей, которые остаются жить с их экс-супругой. Они находят множество причин отказаться от выплаты алиментов, пока в дело не вмешается суд. Касается это и публичных людей. Так, футболист Андрей Аршавин даже перестал общаться со своей 8-летней дочерью на фоне судов по алиментам. «Вечерняя Москва» разбиралась с экспертами, почему мужчины избегают выплат, даже если у них есть финансовая возможность помогать детям.