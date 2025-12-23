Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Один из разработчиков игр Call of Duty и Battlefield Зампелла погиб в ДТП

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Один из разработчиков серий видеоигр Call of Duty и Battlefield Винс Зампелла погиб в ДТП в американском штате Калифорния в возрасте 55 лет, сообщает телеканал NBC4.

Источник: Call Of Duty

«Разработчик видеоигр Винс Зампелла, чьи студии создали несколько самых продаваемых в мире видеоигр, погиб в воскресенье днем (по местному времени — ред.) в результате аварии на шоссе Angeles Crest в Южной Калифорнии», — сообщает телеканал.

Согласно публикации, Зампелла возглавлял студию Respawn Entertainment, а до этого был гендиректором Infinity Ward, создавшей успешную франшизу Call of Duty. Также отмечается, что ранее он возглавлял команду студии EA в городе Плайя-Виста, работавшей над серией Battlefield.

По данным дорожно-патрульных служб, авария произошла к северу от Лос-Анджелеса: автомобиль съехал с дороги, врезался в бетонный барьер, в результате чего пассажира выбросило, а водитель оказался заблокирован в загоревшейся машине. Водитель погиб на месте, а пассажир скончался в больнице, указывает телеканал.