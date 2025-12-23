Один из разработчиков игр Call of Duty и Battlefield Зампелла погиб в ДТП

По данным дорожно-патрульных служб, авария произошла к северу от Лос-Анджелеса: автомобиль съехал с дороги, врезался в бетонный барьер, в результате чего пассажира выбросило, а водитель оказался заблокирован в загоревшейся машине. Водитель погиб на месте, а пассажир скончался в больнице, указывает телеканал.