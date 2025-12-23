Что можно и нельзя делать в Сочельник перед Рождеством 24 декабря

В Беларуси католики 24 декабря 2025 года празднуют сочельник в преддверии праздника Рождества Христова. В названный день стараются завершить все основные приготовления к одному из главных праздников католической церкви.
Рождественский сочельник, история.
Само название сочельник появилось от слово сочиво, или кутья. Речь идет о постной каше, которую всегда готовили на 24 декабря. Но есть еще одно название — Вигилия. В переводе с латинского языка оно означает бдение.
Рождественский сочельник, традиции.
Именно в Рождественский сочельник было принято завершать основные приготовления к празднику. К слову, в указанную дату наряжали елки. А еще ставили ясли с сеном, в которых внутри обязательно была фигурка Христа. На сочельник готовили 12 блюд по числу апостолов Христа. Однако обязательным из них являлось сочиво. Вечером было принято всей идти на рождественскую мессу в костел. А еще ждали Вифлеемской звезды, которая символизировала Рождество Христово.
Рождественский сочельник, что нельзя делать.
Под запретом ссоры с близкими и родными людьми. Не следует употреблять алкоголь, слабоалкогольные напитки, а также мясные продукты и блюда. Это связано с тем, что 24 декабря придерживаются строгого поста. Не рекомендуется гадать. А еще на сочельник не надевали старую и грязную одежду. Считалось, что подобное могло привлечь в жизнь несчастья.
Рождественский сочельник, что можно делать.
По традиции, именно на сочельник старались нарядить елку. Рядом с ней в обязательном порядке ставили ясли с сеном, а внутри обязательно была фигурка Христа. К слову, 24 декабря делают заготовки 12 блюд на праздничные стол. Количество блюд символизирует число апостолов Христа. Главным из них было сочиво, или кутья. Это пропаренные злаки с медом. Также во время ужина было принято обмениваться оплатками — тонкие пластинки хлебом. В вечернее время всей семьей старались пойти в костел на рождественскую мессу.
Рождественский сочельник, народные приметы.
Согласно приметам, морозные день указывает на то, что оттепель будет не скоро. В том случае, если Солнце с отсветами, то ждали заморозков.
Кстати, синоптик Дмитрий Рябов сказал про мороз до −11 градусов в Беларуси на неделе с 22 по 28 декабря: «Зима обязательно наступит».
Ранее Рябов раскрыл, какой окажется зима 2025 — 2026 в Беларуси: «Холоднее прошлогодней, капризная и со снегопадами».