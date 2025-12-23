Что можно и нельзя делать в Сочельник перед Рождеством 24 декабря

По традиции, именно на сочельник старались нарядить елку. Рядом с ней в обязательном порядке ставили ясли с сеном, а внутри обязательно была фигурка Христа. К слову, 24 декабря делают заготовки 12 блюд на праздничные стол. Количество блюд символизирует число апостолов Христа. Главным из них было сочиво, или кутья. Это пропаренные злаки с медом. Также во время ужина было принято обмениваться оплатками — тонкие пластинки хлебом. В вечернее время всей семьей старались пойти в костел на рождественскую мессу.