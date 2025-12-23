Ричмонд
Что можно и нельзя делать в Минин день 23 декабря, когда узнавали погоду на лето

Собрали приметы и запреты на 23 декабря, когда празднуют Минин день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 23 декабря вспоминает святого Мину. В народе празднуют Минин день. Есть еще одно название — Мина-светлые очи. Все дело в том, что святой исцелял болезни глаз. А еще в названный день узнавали погоду на лето.

Что нельзя делать 23 декабря.

Не следует надевать чужие очки людям, у которых есть проблемы со зрением. Считалось, что ситуация со здоровьем может лишь ухудшиться. Под запретом обман и сплетни. Предки верили, что это грозит проблемами с финансами.

Что можно делать 23 декабря.

По традиции, в названный день замужние девушки готовили пироги с начинками: от мясных до фруктовых. А еще день подходит для того, чтобы провести генеральную уборку.

Согласно приметам, снег обещал дождливое лето. В том случае, если 23 декабря дует ветер, то лето окажется засушливым. Солнечная погода предвещает мороз в ближайшее время.

