Что можно и нельзя делать в Минин день 23 декабря, когда узнавали погоду на лето

Православная церковь 23 декабря вспоминает святого Мину. В народе празднуют Минин день. Есть еще одно название — Мина-светлые очи. Все дело в том, что святой исцелял болезни глаз. А еще в названный день узнавали погоду на лето.
Что нельзя делать 23 декабря.
Не следует надевать чужие очки людям, у которых есть проблемы со зрением. Считалось, что ситуация со здоровьем может лишь ухудшиться. Под запретом обман и сплетни. Предки верили, что это грозит проблемами с финансами.
Что можно делать 23 декабря.
По традиции, в названный день замужние девушки готовили пироги с начинками: от мясных до фруктовых. А еще день подходит для того, чтобы провести генеральную уборку.
Согласно приметам, снег обещал дождливое лето. В том случае, если 23 декабря дует ветер, то лето окажется засушливым. Солнечная погода предвещает мороз в ближайшее время.
