Народный календарь. Почему нужно избегать бранных слов на Евстрата, 26 декабря

26 декабря православные чтут память святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Этот день в народе прозвали Евстрат. В народе существовало поверье, что в эту дату ведьмы устраивают сборища и планируют, как похитить солнце и уничтожить его. Люди считали, что 26 декабря следует избегать бранных слов, иначе ведьма могла случайно упасть на голову.