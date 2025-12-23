Народный календарь. Почему нужно избегать бранных слов на Евстрата, 26 декабря

26 декабря православные чтут память святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Этот день в народе прозвали Евстрат. В народе существовало поверье, что в эту дату ведьмы устраивают сборища и планируют, как похитить солнце и уничтожить его. Люди считали, что 26 декабря следует избегать бранных слов, иначе ведьма могла случайно упасть на голову.
Также нельзя оставлять веник на крыльце, так как нечисть могла украсть его для создания снежных вихрей, способных замести солнце.
Приметы погоды:
Волки воют под домом — к морозам.
Солнце садится в большое облако — ночью может быть буран.
Именины отмечают: Алексей, Александр, Орест, Яков, Николай, Иван, Емельян, Евгений, Григорий, Герман, Гавриил, Владимир, Василий, Арсений, Аркадий, Анастасия.