Стало известно, когда россияне получат пенсии за январь

Россиян уже на следующей неделе ждут длительные новогодние праздники. В связи с этим гражданам напомнили о сроке выплаты пенсий за январь. Средства поступят в конце декабря. Об этом сообщила бывший вице-председатель Госдумы Ольга Епифанова в беседе с RT.