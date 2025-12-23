Стало известно, когда россияне получат пенсии за январь

Россиян уже на следующей неделе ждут длительные новогодние праздники. В связи с этим гражданам напомнили о сроке выплаты пенсий за январь. Средства поступят в конце декабря. Об этом сообщила бывший вице-председатель Госдумы Ольга Епифанова в беседе с RT.
Глава Социал-демократического союза женщин России пояснила, что поступления по банковским картам ожидаются в период с 25 по 29 декабря. «Почта России» будет доставлять наличные с 25 по 30 декабря.
«Социальный фонд России обеспечит предварительный перевод денег тем, у кого стандартные даты выплат выпадают на 1−10 или 11 января, исключив таким образом простои в период торжеств», — указала Ольга Епифанова.
Кроме того, с 1 февраля в России вводится принцип «одна семья — одна льготная ипотека». Супругов обяжут быть созаемщиками по одному договору.