Дорого-зелено: «Елки 12» возглавили российский прокат

Свежая часть франшизы «Ёлки» закончила свой стартовый уикенд на первом месте. Фильм заработал 168 млн рублей — это больше трети всей российской кассы, ближайший конкурент отстал больше чем на 100 млн. При этом всего билетов за уикенд было куплено на 400 тыс. меньше, чем в предыдущий, а многие новинки серьезно недополучили зрителя, говорят эксперты. «Известия» разбирают результаты минувших выходных в российском прокате.
Сколько собрали «Ёлки 12».
Безусловный лидер этого уикенда — «Ёлки 12», одна из самых успешных киносерий в истории российского проката. 168 млн рублей — это на 13 млн больше, чем заработали прошлые «Ёлки» на старте в 2024 году. Тогда было куплено 345 тыс. билетов, в этот раз — 353 тыс. Масштабная промокампания достигла своего результата — кинотеатры поверили в релиз, отдали ему треть всех сеансов в стране, и люди пошли смотреть на приключения любимых и новых персонажей.
— Результат отличный, чуть выше уровня прошло года, но в данном случае это не показатель — фильм будет работать долго, и до праздников, и на каникулах, — комментирует победу «Ёлок» президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова. — Есть все шансы превзойти кассу предыдущей части. Многое определит сарафан.
Обычно, когда сеансов существенно больше, чем у конкурентов, это сказывается на общей средней явке, но «Ёлки» и тут демонстрируют высокий показатель — 14 человек на сеанс, выше ни у кого в топ-5 нет. Правда, 14 человек и на сеансах «Иллюзии обмана 3», но там это связано с тем, что самих сеансов стало меньше, а люди продолжают идти. Таким образом, четвертое место в топе уикенда у «Иллюзии» говорит лишь о том, насколько публика оценила этот продукт. В этот раз фильм собрал 40 млн, но общая касса у него — более 1,7 млрд рублей.
По большому счету можно говорить, что это самый успешный релиз на российском рынке в этом году: больше собрали только «Волшебник Изумрудного города» и «Финист», но они работали в новогодние каникулы, поэтому их можно в данном случае вынести за скобки. Это тем более примечательно, что если взять мировую кассу, то «Иллюзия обмана 3» там только что вылетела из двадцатки — ее обогнали новые «Плохие парни». А вот в России почему-то оказалось, что нужно именно такое кино и именно сейчас.
Когда выйдет «Аватар 3».
Общее число билетов в этот уикенд снизилось. В прошлый оно было 2 млн, в этот — 1,6 млн. Логично предположить, что при успехе «Ёлок» другие релизы недополучили зрительского внимания, хотя цифры предсеансового обслуживания говорят, что народ активно ходил на «Зверополис 2». Возможно, он ожидал увидеть в кино и новый «Аватар», но, как известно, показы его начнутся только на этой неделе, и то далеко не на всех площадках.
— Люди закрывают рабочие и бытовые вопросы, готовятся ко встрече Нового года, не у всех есть возможность вырваться в кино на заветный сеанс, — объясняет снижение зрительской активности Ольга Зинякова. — Уже в конце этой недели мы увидим приток посетителей в кинотеатры.
Лидер прошлого уикенда, «Невероятные приключения Шурика», просел по сборам в два раза. Теперь он на втором месте, и у него 67 млн рублей. Правда, наработка и посещаемость у него почти такие же, как у «Ёлок», и это означает, что кинотеатры и прокатчик точно рассчитали зрительский потенциал продукта.
На третьем месте комедия с Евгением Ткачуком «Волчок», у нее 46 млн рублей. Про «Иллюзию обмана» на четвертом уже говорилось, поэтому переходим сразу к пятому месту. Это новый мультсборник «Три кота. Путешествие во времени». Он заработал 38 млн рублей, но стоит отметить, что зрителей у него больше, чем даже у «Волчка», по этому параметру релиз входит в топ-3. Наверное, могло быть еще больше, если бы не «Зверополис» и российская сказка «Снеговик». Но этот раз тот случай, когда релиз недобрал, и не он один.
— «Поймать монстра» с Мадсом Миккельсеном и Сигурни Уивер мог бы заработать на порядок больше — это идеальное кино именно для просмотра в кинотеатре, — отмечает Ольга Зинякова. — Фильм визуально завораживает. Но рейтинг 18+ во многом решил его судьбу, как и синтетический жанр — казалось бы, фильм о пути взрослого и ребенка, но для семейного похода в кино мало подходит.
Уже через несколько дней, как мы отмечали выше, начнут показывать «Аватар 3» предсеансовым обслуживанием, а для детей выйдут новые «Три богатыря и свет клином», тоже часть любимой киносерии. В первый же день нового года стартует «Буратино», один из самых долгожданных фильмов сезона и потенциальный кассовый рекордсмен.