Дорого-зелено: «Елки 12» возглавили российский прокат

Обычно, когда сеансов существенно больше, чем у конкурентов, это сказывается на общей средней явке, но «Ёлки» и тут демонстрируют высокий показатель — 14 человек на сеанс, выше ни у кого в топ-5 нет. Правда, 14 человек и на сеансах «Иллюзии обмана 3», но там это связано с тем, что самих сеансов стало меньше, а люди продолжают идти. Таким образом, четвертое место в топе уикенда у «Иллюзии» говорит лишь о том, насколько публика оценила этот продукт. В этот раз фильм собрал 40 млн, но общая касса у него — более 1,7 млрд рублей.