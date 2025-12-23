«Всё было окружено охраной, но мы находили возможность сбежать»

— Это была не очень красивая история. Да, я узнала, кто он, и постаралась связаться. Он тогда жил в Германии, и у него была другая семья, а я для него была нежеланным ребенком. Я ему позвонила и сказала: «Мне от тебя ничего не нужно. Я просто хочу знать, какая кровь во мне течет. Расскажи мне — кто ты?» Он тогда рассказал мне какую-то чушь, но мы договорились увидеться, когда я буду выступать где-то рядом. Я даже отправила ему свои детские фото, чтобы он мог посмотреть, как я выгляжу. Когда я ему позвонила в следующий раз, оказавшись поблизости с концертом, он стал угрожать мне полицией и сказал, чтобы я его не трогала. Такой контакт был сильнейшим разочарованием и шоком.