«Всё было окружено охраной, но мы находили возможность сбежать»

О том, что песни западногерманской группы Arabesque («Арабески») в СССР фантастически популярны, участницы трио не подозревали и в Союз с гастролями не приезжали. В 1984-м коллектив распался, а в середине нулевых участница из оригинального состава Микаэла Роуз возродила проект — тогда ее пригласили выступить в России. За без малого 20 лет она успела побывать даже в отдаленных уголках страны, познакомиться с деревенским бытом, научиться правильно пить водку и есть красную икру, а еще вместе с новыми «Арабесками» стать популярным участником ретро-концертов, где непременно звучит Midnight Dancer. Об этом, также о побегах от строгого продюсера, узбекских корнях и угрозах полицией от родного отца — Микаэла рассказала в эксклюзивном интервью «Известиям» во время своего визита в Москву.
«Мы пробирались по пояс в снегу».
— Что вас связывает с Россией?
— Я всегда счастлива приезжать в Россию. Мне эта страна очень близка с тех пор, как я побывала тут впервые. Мне нравятся даже ее самые отдаленные места, и я была, наверное, уже во всех уголках. Что мне нравится — в России я насчитала одиннадцать разных ментальностей. Это очень интересно! Каждый регион имеет свои традиции. Могу рассказать один маленький анекдот?
— Пожалуйста!
— Когда мы приехали в Оху, это Сахалинская область, там было такое количество снега — выше моего роста! А нам очень хотелось посетить местную избушку, посмотреть, как выглядит такой дом внутри, познакомиться с его хозяевами. Нам сначала не поверили! Решили, что мы шутим! А нам действительно было просто очень интересно узнать, как живут местные.
Тогда организатор нашей поездки сказал: «Окей! Здесь недалеко есть деревушка, но нужно идти пешком, потому что она полностью отрезана». Мы сказали, что это вообще не проблема, и — вперед! Мы пробирались по пояс в снегу! (Смеется.) Но в итоге получили колоссальное удовольствие. Нас тогда очень сильно удивили погреба, полностью заставленные заготовками. Это был восторг!
— Москва сегодня встречает более благоприятной погодой.
— Москва — это абсолютно другой мир! Мне очень нравится бывать здесь именно в это время года. Она так красиво украшена — всё переливается и блестит! В Германии этого уже давно нет, к сожалению.
— А почему?
— Наверное, сейчас такие времена. В последние годы настроение людей постепенно менялось. Это началось еще со времен коронавируса. Возможно, из-за того, что людей стали разделять. Есть четкое «за» и четкое «против». Либо черное, либо белое, и нет диалога. Плюс к европейскому правительству, которое мы сейчас имеем, есть много вопросов у простых людей.
— А на культурной сфере это как-то отражается? Вы это чувствуете?
— Конечно! У нас можно выражать свое мнение, но далеко не факт, что ты не пострадаешь из-за этого, потому что есть правильное мнение и есть неправильное. Те же самые юмористы, особенно те, что обращаются к политическим темам, вынуждены серьезно взвешивать каждое слово. То есть нет этого легкого общения между людьми. Ощущение, что легла темная энергия. Поэтому у нас такое настроение вообще в принципе.
— Сейчас многие зарубежные звезды опасаются ехать в Россию из-за сложной геополитической обстановки. Почему это не останавливает вас?
— Наверное, есть люди, которые пытаются думать своей головой, смотреть своими глазами и делать свои выводы. А есть люди, которые не хотят этого делать. И что нужно понять, некоторые артисты, например, много работают в Европе. И понятное дело, они боятся приезжать, потому что за это может быть определенный спрос. Но есть и те, кто к этому готов.
Впервые я приехала в Россию в 2006 году. У меня уже сложились с этой страной отношения, и я не могу просто взять и отрезать, потому что мы опять вернемся черному и белому. Люди должны слышать друг друга. Всё это время я наблюдала, что здесь происходит, своими глазами и сделала некоторые выводы. Если взять мой первый визит, на тот момент многие люди не владели иностранными языками, были зажаты, тяжело шли на контакт. Перед выходом на сцену я учила много фраз на русском — я хотела, чтобы меня понимали. И вот спустя годы я вижу, что страна очень сильно изменилась. Люди стали более открыты, более приветливы. Ты чувствуешь себя в полной безопасности и абсолютно комфортно.
«Продюсер мог разбудить нас ночью и попросить спеть».
— В 2006 году вы возродили коллектив «Арабески», когда вас как раз пригласили выступить в России. Я читала, что вас тогда удивило, что ваши песни здесь знают. Почему?
— Да, это абсолютная правда. Существовал железный занавес, и мы не знали, что в Советском Союзе выпускали наши песни. В 2006 году мы приехали по приглашению «Ретро FM». И когда вышли на сцену «Олимпийского» и увидели, как люди поют наши песни, то были очень сильно удивлены. Тогда с нами были еще артисты из Италии, которые тоже вдруг узнали, что они тут популярны.
— А почему группа не гастролировала по СССР?
— Мы не могли тогда приехать. Это было очень тяжело, практически невозможно. Тогда «Арабески» были сверхпопулярны в Азии — в Японии и Корее. Это были стадионы! Но о том, что кто-то нас ждал в Советском Союзе, мы не знали. Для нас столько лет спустя это стало полнейшим сюрпризом.
— В 1970-х, когда появились «Арабески», вообще были популярны женские коллективы. Как удалось не затеряться среди прочих других?
— Наверное, дело в самом времени. В 1970-е и 1980-е люди хотели праздника, легкости и свободы. Здесь есть заслуга нашего композитора, который умел подобрать точные и нужные ноты. У нас очень легкие и понятные песни, под которые хочется танцевать и отрываться. Таким было то время.
— А какими были правила существования в этом коллективе? Существовала ли особая дисциплина?
— У нас был очень строгий продюсер! И давайте не забывать, в 15 лет я выиграла конкурс по вокалу, а в 17 — уже заключила свой первый контракт как раз с группой «Арабески». Мы ведь были очень молоды и, конечно, контроль был очень серьезным. Продюсер мог разбудить нас ночью и попросить спеть, скажем, вторую строчку из какой-нибудь песни и повторить движения. И мы должны были это сделать. (Смеется.) Еще мы всегда были окружены охраной. Нас от многого ограждали. Но кроме того, у каждой из нас была своя внутренняя дисциплина. Мы были на тот момент очень стеснительными.
— Но все-таки, это ведь такой возраст, когда интересно впервые сходить на вечеринку, возможно, влюбиться и закрутить роман. Неужели не нарушали правила?
— Конечно! (Смеется.) Конечно, мы нарушали правила! Это много раз происходило в Японии. Чтобы вы понимали — в гостинице, где мы жили, полностью закрывались все коридоры, всё было окружено охраной. То есть — не зайти, не выйти. Но мы всегда находили возможность сбежать! Нам тайно помогали местные организаторы. Мы отрывались, как могли. (Смеется.).
— Как наказывал продюсер?
— Он ничего не знал! (Смеется.) Я была очень молода и, конечно, меня всё это завораживало. Это была феерия по сравнению с тем, какие ощущения я испытываю сейчас. Теперь я состоявшийся человек, по-другому чувствую публику, но главное, что не потеряла саму себя.
«Когда я позвонила, отец стал угрожать мне полицией».
— Как меняется ваша аудитория? Видите ли вы на своих концертах сегодня молодежь, которая знает эти песни?
— Да, иногда меня очень удивляет, когда поклонники приходят на концерты уже со своими детьми и те точно так же отрываются под эту музыку. Наверное, дело в контакте между зрителем и артистом. Сейчас очень многие сидят в телефонах, в компьютерах — погружены в себя и не видят мир, который их окружает. Вот мы с вами сидим лицом к лицу, чувствуем друг друга — это живое общение. Это же должно быть обязательно и между артистом и публикой.
— Кстати, в моем плейлисте есть ваши песни.
— А какие?
— Конечно, это Midnight Dancer, еще Friday Night. А в вашем плейлисте есть русские песни?
— Есть песня у Владимира Преснякова, которая мне очень нравится, не могу вспомнить название. Я люблю Лолиту. Мне нравится, как она звучит. Еще Сергей Лазарев. И очень люблю Эмина. Мне нравятся восточные мотивы. Кстати, DJ Nejtrino из России сделал новую версию нашего хита Friday Night — тоже в восточном стиле.
— Представители ивент-индустрии рассказали нам, что вы сейчас один из самых востребованных иностранных артистов на новогодние корпоративы в России. Вы это чувствуете?
— Конечно, мне известно об этом. Я сюда приезжаю часто и получаю от этого колоссальное удовольствие. Секрет в том, что люди понимают, что я настоящая, меня хотят видеть такой, какая я есть.
Еще я верю в случай. Многие годы я не знала, кто мой отец, но для меня это было важно. Я понимала, что выгляжу чуть иначе, чем европейцы. Году, кажется, в 2018-м меня пригласили на съемки программы на российском телевидении. Команда действительно нашла моих родственников — в Узбекистане. Даже провели ДНК-тесты. Я себя считаю человеком мира, потому что со стороны отца во мне — узбекская кровь, со стороны мамы — есть еврейская и куча другого. Я себя чувствую абсолютно комфортно с любыми людьми, я открыта и, наверное, поэтому у меня многое в жизни получилось. Мы все люди.
— А была ли у вас возможность встретиться с отцом?
— Это была не очень красивая история. Да, я узнала, кто он, и постаралась связаться. Он тогда жил в Германии, и у него была другая семья, а я для него была нежеланным ребенком. Я ему позвонила и сказала: «Мне от тебя ничего не нужно. Я просто хочу знать, какая кровь во мне течет. Расскажи мне — кто ты?» Он тогда рассказал мне какую-то чушь, но мы договорились увидеться, когда я буду выступать где-то рядом. Я даже отправила ему свои детские фото, чтобы он мог посмотреть, как я выгляжу. Когда я ему позвонила в следующий раз, оказавшись поблизости с концертом, он стал угрожать мне полицией и сказал, чтобы я его не трогала. Такой контакт был сильнейшим разочарованием и шоком.
Но мне удалось найти сводных братьев и сестер, и они мне сказали одну вещь: «Будь счастлива, что ты с ним не познакомилась». Я тогда помирилась сама с собой, нашла внутренний покой. Мое счастье в том, что благодаря этой истории, в прошлом году свой день рождения я отметила в Узбекистане, где встретилась с большей частью своей семьи, которую до сих пор не знала. Мне рассказали много разных семейных историй. Надеюсь, что в ближайшем будущем мы снова встретимся.
«Я всё свое окружение научила так пить водку».
— Впереди как раз самый семейный праздник, по крайней мере в русской традиции. Как вы проведете Новый год, и есть ли у вас свои особенные ритуалы? У нас, например, принято загадывать желания под бой курантов.
— В Германии тоже есть традиции. Мы плавим олово. Кладем кусочек в специальную ложечку, нагреваем и доводим до нужной консистенции, а потом опускаем в холодную воду. Получается какая-то картинка, и мы пытаемся в ней разглядеть свое будущее. (Смеется.).
А что касается планов — мы всегда работаем в Новый год. В прошлый раз я провела его как раз здесь, в России. Что будет в этом году — посмотрим. Работа идет, и мы как раз этим вопросом занимаемся.
— У наших артистов в запасе немало историй необычных концертов. Например, когда выступать приходилось всего для одного человека. А у вас здесь такие случаи были, которые особенно запомнились?
— Это было где-то в Сибири, не помню название города, и не на Новый год. Каждой из нас троих подарили по огромному плюшевому медведю. Они были с нас ростом! Мы с этими медведями идем по аэропорту, все на нас смотрят, смеются! А мы такие девочки с мишками под мышкой. Нам было очень смешно! (Смеется.).
Вспоминаю еще один случай. Однажды мы были где-то в районе Кавказа, кажется. Нам очень понравилась одна рыба. И нам такую подарили в дорогу в замороженном виде. Мы запаковали всё в чемоданы. Пока долетели до Германии, рыба, естественно, разморозилась — запах был удивительный! (Смеется.).
— Это русское гостеприимство!
— Нам это нравится, особенно — еда! (Смеется.) Я о ней думаю прямо сейчас. Я люблю ходить в рестораны с типичной русской кухней. Это очень плохо для фигуры, но мне очень нравится. На одном мероприятии мне подарили большую банку хорошей икры. Я приехала домой, пригласила друзей и научила их правильно ее есть. Я сделала картофельные оладьи со сметаной и накладывала икру большой ложкой. Чему я еще научилась здесь? Поскольку я наполовину азиатка, то очень плохо переношу алкоголь. Но мне показали, как можно немного выпить, чтобы ничего не было — чуть-чуть хорошей водки из морозилки. Я всё свое окружение научила так пить водку! (Смеется.).
Позавчера был мой день рождения. Я пекла блинчики и сделала две начинки. Всем очень понравилось! Кстати, насколько я знаю, «Известия» одна из старейших газет?
— Да, нам больше ста лет.
— Вау! В следующем году я буду отмечать пятидесятилетие на сцене. Скоро догоню вашу газету.