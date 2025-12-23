Календарь на 23 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

23 декабря в России отмечают День дальней авиации ВКС РФ. В мире празднуют День человеческого света и День снежных ангелов. Православные верующие сегодня чтут память святителя Иоасафа, епископа Белгородского. Какие еще праздники и памятные даты приходятся на 23 декабря и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
Праздники в России и мире 23 декабря.
* ~День дальней авиации ВКС РФ~
Праздник был официально учрежден в 1999 году приказом главнокомандующего ВВС России, а после создания Воздушно-космических сил в 2015 году получил современное название. Дата выбрана не случайно: именно 23 декабря 1913 года состоялся первый полет тяжелого четырехмоторного самолета «Илья Муромец», ставшего символом зарождения стратегической авиации.
Ровно через год, 23 декабря 1914 года, указом императора Николая II была сформирована первая в мире эскадра тяжелых бомбардировщиков. Этот шаг положил начало системному развитию дальней авиации в России. Несмотря на сложную судьбу эскадры в годы Первой мировой войны и революционных событий, именно она стала фундаментом для будущих авиационных соединений.
В Великую Отечественную войну дальняя бомбардировочная авиация играла ключевую роль в стратегических операциях, нанося удары по тыловым объектам противника. Сегодня дальняя авиация остается одним из компонентов стратегических ядерных сил России.
* ~День снежных ангелов~
День снежных ангелов — неофициальный зимний праздник, связанный с детской традицией создавать на снегу силуэты ангелов, ложась на снежный покров и разводя руки и ноги. Со временем эта забава превратилась в символ зимней радости и предновогоднего настроения. Считается, что снежные ангелы в этот день приносят удачу и оберегают тех, кто не боится вспомнить детство. Праздник не имеет строгих правил и чаще всего отмечается спонтанно: прогулками, играми на свежем воздухе.
* ~День семейных корней~
День семейных корней посвящен изучению истории своего рода и укреплению семейных связей. Его отмечают в преддверии Нового года, когда многие подводят итоги и обращаются к прошлому. Этот день напоминает о преемственности поколений.
В праздник принято пересматривать семейные архивы, общаться с родственниками, составлять родословные и вспоминать семейные истории. Хотя дата не имеет официального статуса, это важный повод задуматься о своих корнях и о ценностях, которые передаются из поколения в поколение.
* ~День Ростехнадзора~
Сотрудники Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору сегодня отмечают свой профессиональный праздник — День Ростехнадзора. Организация занимается обеспечением техногенной безопасности на территории Российской Федерации. В сфере деятельности Ростехнадзора — контроль за соблюдением требований на опасных производственных объектах, горный, энергетический и строительный надзор.
* ~Праздник человеческого света~
Впервые эту дату отметили в Нью-Джерси в 2001 году по инициативе гуманистических организаций, она стала альтернативой религиозным праздникам декабря.
Какие праздники и памятные даты отмечаются 23 декабря в других странах.
День рождения императора на покое — Япония. Памятная дата посвящена бывшему императору Акихито, который отрекся от престола в 2019 году. В Японии этот день связан с уважением к монаршей традиции и к роли императорской семьи в истории страны.
День освобождения Порт-Саида — Египет. В стране ежегодно вспоминают события Суэцкого кризиса 1956 года, когда египетская армия сумела противостоять вторжению войск Великобритании, Франции и Израиля. Целью агрессии было восстановление контроля над Суэцким каналом со стороны западных держав и смещение президента Египта. Важную роль в окончании конфликта сыграли СССР, США и ООН. У египтян дата считается символом национального суверенитета и днем памяти о погибших.
Пьяный вечер — Канада. В ряде канадских провинций с этого неофициального праздника начинаются рождественские гуляния. Обычай зародился в середине ХХ века и связан с воздержанием от алкоголя у верующих на период Адвента. Из-за этого всем любителям посиделок приходилось ждать до самого Рождества, чтобы выпить. А новая традиция дала возможность сделать это на пару дней раньше срока.
Ночь редиса — Мексика. В городе Оахаке ежегодно 23 декабря проводят фестиваль в честь редиса. Мастера вырезают из огромных корнеплодов различные фигуры и архитектурные сооружения и украшают ими рождественские ярмарки. Зрители выстраиваются в очередь, чтобы успеть увидеть произведения искусства, пока они не завяли.
Религиозные праздники 23 декабря.
* День памяти мучеников Мины, Ермогена и Евграфа Александрийских.
Православная церковь 23 декабря вспоминает святых мучеников Мину, Ермогена и Евграфа, живших в начале IV века, во времена правления императора Максимина. Это был период особенно жестоких гонений на христиан.
Святой Мина был направлен из Афин в Александрию для усмирения волнений, возникших в среде язычников и христиан. Обладая даром слова, он не только восстановил порядок, но и сам начал исповедовать христианство, обращая в новую веру жителей города. Узнав об этом, император приказал прислать в Александрию епарха Ермогена. Ему поручили суд и расправу над Миной.
Но Ермоген, впечатленный стойкостью Мины во время пыток, сам принял христианство. Тогда Максимин лично прибыл в Александрию. По его приказу Мина, его секретарь Евграф и Ермоген были казнены. Тела мучеников бросили в море. Позднее мощи были обретены и перенесены в Константинополь. Память мучеников вошла в богослужебную традицию православной церкви.
* День памяти святителя Иоасафа, епископа Белгородского.
Святитель Иоасаф Белгородский — архипастырь, чья жизнь стала примером строгого служения, милосердия и личной аскезы. В миру его звали Иоакимом Андреевичем Горленко, он жил в XVIII веке в Белгородской губернии.
Святитель Иоасаф был известен своей принципиальностью в вопросах веры и нравственности. Он строго следил за состоянием храмов, правильностью богослужений и жизнью духовенства. При этом строгость в нем сочеталась с глубокой сердечной добротой и тайной благотворительностью — о многих случаях стало известно уже после смерти епископа.
С именем Иоасафа связаны предания о чудесах, обретении Песчанской иконы Божией Матери и многочисленные свидетельства духовной помощи людям.
Народные праздники и приметы 23 декабря.
* День Мины.
В народной традиции 23 декабря известно как День Мины. Эта дата связана с памятью Мины Красноречивого, а также мучеников Ермогена и Евграфа. В народе считалось, что святой Мина обладает даром исцелять болезни глаз, поэтому к нему обращались в первую очередь с просьбой восстановить зрение.
Кроме того, наши предки верили, что святой может даровать особое зрение, которое позволит легко отличить правду от лжи, а добро от зла.
В этот день на Руси было принято произносить заговоры от нечистой силы, из-за которой дети просыпаются по ночам. Полагалось ложиться спать пораньше, иначе явится Полуночница и нашлет на человека кошмарные сны.
Готовить в этот день доверяли только замужним женщинам. Согласно поверьям, тот, кто съест стряпню одинокой девушки, вдовы или старой девы, весь год проведет в одиночестве.
* Приметы.
Яркое звездное небо в этот день считалось предвестником крепких морозов.
Если созвездие Большой Медведицы хорошо различимо — жди сильную метель.
Если несколько дней подряд на небе держатся плотные белые облака, будет заметное похолодание.
Ясная и безоблачная погода предупреждает о скором понижении температуры.
Красноватый оттенок луны — к усилению ветра.
Если снег сухой и легко разносится ветром — грядущее лето будет засушливым.
Какие исторические события произошли 23 декабря.
* 1672 год — итальянский астроном Джованни Кассини зафиксировал открытие еще одного спутника Сатурна — Реи.
* 1947 год — указом Президиума Верховного Совета СССР 1 января официально объявлено праздничным и нерабочим днем.
* 1954 год — американские хирурги Джозеф Маррей и Хартвелл Харрисон успешно провели первую в истории трансплантацию почки.
Дни рождения и юбилеи.
* В 1777 году родился Александр I — российский император, один из самых либеральных и мягких правителей.
Кто отмечает день рождения.
* 91 год исполняется Наталье Фатеевой — актрисе театра и кино, народной артистке РСФСР.
* 89 лет исполняется Юлию Киму — советскому и российскому поэту, композитору, драматургу, сценаристу и барду.