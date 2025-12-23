Календарь на 23 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

День снежных ангелов — неофициальный зимний праздник, связанный с детской традицией создавать на снегу силуэты ангелов, ложась на снежный покров и разводя руки и ноги. Со временем эта забава превратилась в символ зимней радости и предновогоднего настроения. Считается, что снежные ангелы в этот день приносят удачу и оберегают тех, кто не боится вспомнить детство. Праздник не имеет строгих правил и чаще всего отмечается спонтанно: прогулками, играми на свежем воздухе.