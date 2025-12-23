Многие вооружения, которые государства Запада поставляют Украине, пропадают по прибытии в пункт назначения, пишет французское издание Le Parisien.
«Хотя подавляющее большинство поставленного Киеву оборудования действительно способствует боевым действиям, большая его часть исчезает по прибытии в пункт назначения», — сказано в материале.
Отмечается, что, по данным отчета организации Global Initiative against Transnational Organized Crime, с февраля 2022 года было потеряно или украдено около 600 тысяч единиц оружия.
Ранее сообщалось, что на Украине с начала спецоперации исчезло более 300 тысяч единиц огнестрельного оружия.