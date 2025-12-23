Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Parisien: многие вооружения Запада исчезают по прибытии на Украину

На Западе заявили, что с февраля 2022 года на Украине было потеряно или украдено около 600 тысяч единиц оружия.

Источник: Аргументы и факты

Многие вооружения, которые государства Запада поставляют Украине, пропадают по прибытии в пункт назначения, пишет французское издание Le Parisien.

«Хотя подавляющее большинство поставленного Киеву оборудования действительно способствует боевым действиям, большая его часть исчезает по прибытии в пункт назначения», — сказано в материале.

Отмечается, что, по данным отчета организации Global Initiative against Transnational Organized Crime, с февраля 2022 года было потеряно или украдено около 600 тысяч единиц оружия.

Ранее сообщалось, что на Украине с начала спецоперации исчезло более 300 тысяч единиц огнестрельного оружия.