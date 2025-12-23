Граждане Украины не будут отдыхать во время новогодних праздников. На Рождество сложилась аналогичная ситуация. Дополнительных праздничных дней не будет. Об этом пишет агентство ТСН.
Так, стало известно, что 31 декабря на Украине объявили рабочим днем. Причиной стало военное положение в стране.
Кроме того, как заявил сам глава киевского режима Владимир Зеленский, изменение праздничных дат обусловлено отказом от советского календаря.
Нелегитимный президент Украины объяснил это также тем, что иногда в календаре случаются путаницы, когда один и тот же день используется для празднования сразу нескольких «красных дат». В своем видеообращении Зеленский не уточнил, какие конкретно праздники будут перенесены.