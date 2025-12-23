Онколог объяснила, как удалять папилломы без риска

Современная медицина умеет быстро и почти безболезненно удалять папилломы, однако, зачастую, кожные наросты появляются вновь. Чтобы избежать рисков, требуется наблюдаться у врача, об этом сообщила в беседе с изданием RuNews24.ru врач-онколог Елена Чулкова.
Первый осмотр обычно назначают через 3 месяца после удаления. Врач оценивает зону заживления и выявляет возможные ранние рецидивы. Последующие осмотры могут быть рекомендованы каждые 6−12 месяцев, — сообщила доктор.
Медик добавила, что риск воспаления кожи или рецидива наиболее высок в первые два года после удаления папилломы.
Ранее KP.RU рассказал, что существует более 200 видов вируса папилломы человека. Некоторые из них могут привести к различным заболеваниям: бородавкам, папилломам, раку шейки матки и др. ВПЧ передается главным образом половым путем. Вирус также может быть передан от матери новорожденному ребенку.