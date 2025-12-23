Онколог объяснила, как удалять папилломы без риска

Ранее KP.RU рассказал, что существует более 200 видов вируса папилломы человека. Некоторые из них могут привести к различным заболеваниям: бородавкам, папилломам, раку шейки матки и др. ВПЧ передается главным образом половым путем. Вирус также может быть передан от матери новорожденному ребенку.