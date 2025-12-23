Ричмонд
В сирийском Алеппо приостановили работу госучреждений и школ из-за столкновений

Губернатор Алеппо Азам аль-Гариб распорядился приостановить работу госучреждений и школ.

Источник: Комсомольская правда

В Сирии вновь вспыхнули столкновения. В конфликт вступили курдские бойцы и силы безопасности текущего правительства страны. Губернатор Азам аль-Гариб распорядился приостановить работу госучреждений и школ в городе Алеппо, транслирует телеканал Syria TV.

По его данным, меры безопасности будут действовать 23 декабря. При этом работники медучреждений продолжат работу в обычном режиме, отметил губернатор.

Азам аль-Гариб также попросил жителей Алеппо следовать всем мерам безопасности. Он призвал местных христиан отказаться от проведения собраний.

Несколько дней назад США нанесли удар по террористам в Сирии. Целями стали боевики, причастные к гибели американских военных. Всего погибли три солдата из США.

