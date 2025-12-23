В сирийском Алеппо приостановили работу госучреждений и школ из-за столкновений

В Сирии вновь вспыхнули столкновения. В конфликт вступили курдские бойцы и силы безопасности текущего правительства страны. Губернатор Азам аль-Гариб распорядился приостановить работу госучреждений и школ в городе Алеппо, транслирует телеканал Syria TV.
По его данным, меры безопасности будут действовать 23 декабря. При этом работники медучреждений продолжат работу в обычном режиме, отметил губернатор.
Азам аль-Гариб также попросил жителей Алеппо следовать всем мерам безопасности. Он призвал местных христиан отказаться от проведения собраний.
Несколько дней назад США нанесли удар по террористам в Сирии. Целями стали боевики, причастные к гибели американских военных. Всего погибли три солдата из США.