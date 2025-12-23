В Гомеле организуют дополнительные рейсы автобусов и троллейбусов в ночь рождественской службы

В связи с проведением праздничной рождественской службы в ночь с 24 на 25 декабря после окончания богослужения будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта. Направления продуманы таким образом, чтобы после мероприятия верующие могли благополучно добраться домой в любой район областного центра.