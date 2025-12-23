23 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле организуют дополнительные рейсы автобусов и троллейбусов в ночь рождественской службы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на горисполком.
В связи с проведением праздничной рождественской службы в ночь с 24 на 25 декабря после окончания богослужения будут организованы дополнительные рейсы общественного транспорта. Направления продуманы таким образом, чтобы после мероприятия верующие могли благополучно добраться домой в любой район областного центра.
Так, автобус по маршруту № 160 «Университет имени Ф. Скорины — микрорайон Кленковский» пройдет по улицам Советской, Хатаевича, Мазурова, Огоренко, Свиридова, автобус по маршруту № 161 «Университет имени Ф. Скорины — микрорайон Южный» — по улицам Советской, Интернациональной, Ильича, а автобус по маршруту № 162 «Университет имени Ф. Скорины — Солнечная» — по улицам Советской, Интернациональной, Барыкина, проспекту Речицкому.
Троллейбус по маршруту № 163 «Университет имени Ф. Скорины — ул. Героев Подпольщиков» направится по улицам Советской, Рогачевской, Полесской, проспектам Космонавтов, Ефремова. -0-