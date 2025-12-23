Минобороны РФ: силы ПВО ликвидировали 12 БПЛА над Крымом и Чёрным морем

Военные нейтрализовали 12 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над Республикой Крым, а также над акваторией Чёрного моря, сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники противника были ликвидированы в период с 20:00 до 23:00 мск. Речь идёт о БПЛА Вооружённых сил Украины самолётного типа, уточнили в ведомстве.
11 украинских аппаратов уничтожили над Крымским полуостровом, ещё один беспилотник ликвидирован над акваторией Чёрного моря.
«В период с 20:00 до 23:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа: 11 БПЛА — над территорией Республики Крым, один БПЛА — над акваторией Чёрного моря», — говорится в сообщении.
Напомним, в ночь на понедельник российские военнослужащие уничтожили над территорией Российской Федерации шесть украинских беспилотников самолётного типа. В частности, дла БПЛА были ликвидированы над Чёрным морем.
Накануне вечером в Севастополе была объявлена тревога с воздуха. Губернатор Михаил Развожаев заявил, что силы ПВО и Черноморского флота продолжают отражать атаку беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Губернатор подчеркнул, что в результате атаки никто не пострадал.
По его словам, ликвидировано восемь украинских беспилотников как над морем, так и над разными районами города.