Верховный суд отменил приговор 75-летней давности за антисоветскую агитацию

Президиум Верховного суда России под председательством Игоря Краснова рассмотрел дело жителя Одессы, которого осудили в 1950 году за измену Родине и контрреволюционную агитацию, суд отменил ему приговор.
Иван Мок жил на оккупированной территории и по своей воле служил старостой в поселке, выполнял указания фашистских захватчиков. После репатриации он проводил антисоветскую агитацию среди населения Кировской области.
Инстанция решила отменить судебные решения в части наказания за контрреволюционную агитацию. Однако оставил приговор за измену Родине.
«Антисоветская агитация и пропаганда признаны деяниями, не содержащими общественной опасности, и осужденные за них подлежат реабилитации независимо от фактической обоснованности обвинения», — сказано в публикации пресс-службы Верховного суда.
