Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верховный суд отменил приговор 75-летней давности за антисоветскую агитацию

Верховный суд России отменил приговор осужденному в 1950 году жителю Одессы.

Источник: Аргументы и факты

Президиум Верховного суда России под председательством Игоря Краснова рассмотрел дело жителя Одессы, которого осудили в 1950 году за измену Родине и контрреволюционную агитацию, суд отменил ему приговор.

Иван Мок жил на оккупированной территории и по своей воле служил старостой в поселке, выполнял указания фашистских захватчиков. После репатриации он проводил антисоветскую агитацию среди населения Кировской области.

Инстанция решила отменить судебные решения в части наказания за контрреволюционную агитацию. Однако оставил приговор за измену Родине.

«Антисоветская агитация и пропаганда признаны деяниями, не содержащими общественной опасности, и осужденные за них подлежат реабилитации независимо от фактической обоснованности обвинения», — сказано в публикации пресс-службы Верховного суда.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге осудили мужчину за двойное убийство 23-летней давности.

Узнать больше по теме
Игорь Краснов: биография председателя Верховного суда РФ и следователя по резонансным делам
Амбициозный служитель закона быстро вырвался из региона и стал частью центрального аппарата правоохранителей. Ему поручали самые известные и сложные расследования, долгое время он работал генеральным прокурором РФ, а не так давно стал председателем Верховного суда РФ. Главное из биографии Игоря Краснова — в тексте.
Читать дальше