Названы регионы России с наибольшим сокращением потребления алкоголя

Если в январе потребление алкогольной продукции на душу населения в Пермском крае за последние 12 календарных месяцев составило 12 литров чистого спирта, то в ноябре — уже 8,9 литра. В тройку российских субъектов, где за последний год стали меньше пить, также вошли Кировская (-2,8 литра) и Иркутская (-2,7 литра) области. В результате там выпивали в год 11,3 литра и 7,6 литра соответственно.