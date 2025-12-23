Префект поздравил бойцов с наступающими праздниками

Префект Северо-Восточного округа (СВАО) Олег Соболев посетил госпиталь ветеранов войн № 3 на Стартовой улице. Он поздравил с наступающим Новым годом бойцов, которые проходят там лечение, и медицинский персонал.
Госпиталь ветеранов войн № 3 считается одним из лучших медицинских учреждений для реабилитации военнослужащих, вернувшихся из зоны СВО. Центр амбулаторной медицинской помощи для бойцов открылся на базе госпиталя в 2023 году. Здесь есть восстановительное отделение, кабинеты для массажа и ЛФК. Госпиталь оснащен самым современным оборудованием, поэтому пациентам обеспечен высокий уровень лечения и реабилитации. Алексей Соболев отметил высокий профессионализм коллектива госпиталя, который обладает большим опытом.
— Желаю пациентам скорейшего выздоровления и поздравляю коллектив госпиталя с приближающимся Новым годом, — сказал префект.
Экскурсию по госпиталю для префекта провел главный врач Георгий Мелконян. Он показал современное оборудование медицинского учреждения, в том числе устройства для точных клинических обследований пациентов даже в самых сложных случаях, а также рассказал об истории госпиталя и планах на следующий год.
В округе оказывается масштабная поддержка участников спецоперации и членов их семей. Сформирована сеть волонтерских центров. С 2022 года волонтеры отправили в зону специальной военной операции более 4,5 тысячи маскировочных сетей, 25 тысяч блиндажных свечей, свыше 300 разных техсредств, десятки тонн гуманитарной помощи. Уже организовано 19 гуманитарных конвоев, в том числе в приграничные области страны. Одна из самых крупных поставок — это автомобили УАЗ: пять «буханок» и три бортовых «Профи».
— Москва системно поддерживает участников СВО и их семьи. СВАО не исключение. У нас большая команда волонтеров, которая оказывает многопрофильную поддержку, — рассказал депутат Мосгордумы Александр Сапронов.
Немало инициатив исходит и от местных жителей. Многие из них регулярно участвуют в общественных заседаниях, проводят вместе с общественными деятелями мероприятия в библиотеках, культурных центрах округа.
Большую помощь оказывает центр развития и психологической помощи «Лисена Арт», который расположен на территории округа. Здесь семьи могут принять участие в мастер-классах, выездных акциях и культурных событиях.
Как рассказывает основательница центра Ольга Тихонова, специалисты помогают семьям снять стресс с помощью творчества, проводят беседы, организуют выездные мастерклассы в госпиталях, где лежат бойцы СВО.
— Открытие центра стало и для меня спасительной соломинкой. Мой муж ушел на фронт, я осталась одна и не знала, как справиться с тревогой. Но потом пришла идея, и я вижу, что сейчас мы играем большую роль в поддержке наших бойцов и их семей, — рассказала Ольга Тихонова.
СПРАВКА.
В Свиблове работает один из штабов проекта «Москва помогает». Здесь добровольцы собирают гуманитарную помощь для участников СВО, жителей приграничных регионов России. Москвичи могут принести в центр продукты, одежду, средства гигиены и предметы первой необходимости, стать волонтерами. Еще гуманитарную помощь принимают в павильонах «Фабрика подарков», которые работают на площадках проекта «Зима в Москве».