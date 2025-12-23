Автомобиль въехал в толпу людей в Нидерландах: есть пострадавшие

Не менее девяти человек пострадали во время светового шоу в городе Нунспейт в Нидерландах, когда в толпу зрителей въехал автомобиль. Об этом информировала местная полиция. Инцидент произошёл в понедельник 22 декабря около 18.45 по местному времени, что соответствует 20.45 по Москве.