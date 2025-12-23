Автомобиль въехал в толпу людей в Нидерландах: есть пострадавшие

Не менее девяти человек пострадали во время светового шоу в городе Нунспейт в Нидерландах, когда в толпу зрителей въехал автомобиль. Об этом информировала местная полиция. Инцидент произошёл в понедельник 22 декабря около 18.45 по местному времени, что соответствует 20.45 по Москве.
«Девять человек пострадали, из них трое находятся в тяжелом состоянии», — сказано в релизе, который полиция Нунспейта опубликовала в социальной сети Х.
Сообщается, что люди стояли по бокам трассы, ожидая проезда колонны празднично украшенной сельскохозяйственной техники.
Ранее на французском курорте на западном побережье десять человек пострадали после того, как автомобиль въехал в толпу людей. Инцидент квалифицировали как теракт.
Также сообщалось, что в американском городе Лос-Анджелесе автомобиль въехал в толпу людей. Пострадали более двадцати человек. Сообщалось, что водитель намеренно направил авто на пешеходов.
Напомним, автомобиль в центре Ливерпуле въехал в толпу людей, которые отмечали титул местного футбольного клуба в Премьер-лиге (АПЛ), пострадали не менее семнадцати человек.