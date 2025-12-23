Associated Press сообщило об эвакуации семей российских дипломатов из Венесуэлы

Агентство Associated Press в понедельник, 22 декабря, со ссылкой на анонимный источник в западных разведслужбах сообщило о начале эвакуации семей сотрудников российского посольства из столицы Венесуэлы Каракаса.
По информации источника, утром в понедельник у здания дипмиссии было замечено более десяти автомобилей с дипломатическими номерами, которые впоследствии покинули территорию. Данные действия интерпретировали как подготовку к вывозу членов семей дипломатов.
Официального подтверждения этой информации от российского МИД или властей Венесуэлы на данный момент не поступало, говорится в статье.
18 декабря правительство Венесуэлы обратились к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций с просьбой о проведении заседания по поводу «продолжающейся агрессии США».
В рамках запланированного выступления из Белого дома президент Соединенных Штатов Дональд Трамп может объявить войну Венесуэле. С таким заявлением 17 декабря выступил известный американский журналист Такер Карлсон. По его словам, один из конгрессменов рассказал ему, что законодателей накануне уведомили о «неминуемой войне» с Венесуэлой.