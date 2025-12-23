На Украине Рождество и новогодние праздники пройдут без выходных

Причиной изменений является действующее военное положение. Ранее эти дни считались нерабочими. В начале декабря на Софийской площади в Киеве состоялась церемония зажжения главной новогодней ёлки страны. Как и в прошлом году, дерево является искусственным, его высота составляет 16 метров. Во время праздников массовых мероприятий не будет.
Ранее стало известно, что почти треть жителей России не против поработать в период новогодних праздников. Ещё 36% допускают такую возможность, если график будет гибким. Таким образом, в общей сложности две трети опрошенных готовы частично пожертвовать традиционным отдыхом. Главный мотив для работы в праздники — финансовый.
