На Украине Рождество и новогодние праздники пройдут без выходных

На Украине 25 декабря, а также 31 декабря и 1 января не будут официальными выходными. По данным украинского издания Insider, эти даты пройдут как обычные рабочие дни.

Источник: Life.ru

Причиной изменений является действующее военное положение. Ранее эти дни считались нерабочими. В начале декабря на Софийской площади в Киеве состоялась церемония зажжения главной новогодней ёлки страны. Как и в прошлом году, дерево является искусственным, его высота составляет 16 метров. Во время праздников массовых мероприятий не будет.

Ранее стало известно, что почти треть жителей России не против поработать в период новогодних праздников. Ещё 36% допускают такую возможность, если график будет гибким. Таким образом, в общей сложности две трети опрошенных готовы частично пожертвовать традиционным отдыхом. Главный мотив для работы в праздники — финансовый.

