Пермский край передаст «Россетям» коммуникации Соликамска и Чернушки

По данным ведомства, для потребителей электроэнергии изменения пройдут незаметно, тарифы останутся прежними. В данный момент прорабатывается вопрос о трудоустройстве персонала КЭС и СКЭС в структурах «Россети Урал» с сохранением ключевых социальных гарантий. В министерстве добавили, что ПАО возьмет на себя обязанности по технологическому присоединению новых потребителей, развитию и модернизации сетевой инфраструктуры, а также организации аварийно‑восстановительных работ на переданном имуществе.