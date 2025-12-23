Ричмонд
Пермский край передаст «Россетям» коммуникации Соликамска и Чернушки

«Краевые электрические сети» (КЭС) и «Северные краевые электрические сети» (СКЭС) прекратят деятельность на рынке передачи электроэнергии в Пермском крае с 1 января 2026 года. Закрепленное за КЭС и СКЭС электросетевое имущество будет безвозмездно передано ПАО «Россети Урал», сообщили в региональном министерстве ЖКХ.

Решение обусловлено изменениями в федеральном законодательстве.

«В целях консолидации электросетевых активов и повышения надежности энергоснабжения потребителей принято решение о выводе КЭС и СКЭС с рынка. Комплексы с 1 января следующего года будет переданы в безвозмездное пользование ПАО “Россети Урал” как системообразующей отраслевой организации в крае», — объяснили собеседники издания «Коммерсант-Прикамье».

По данным ведомства, для потребителей электроэнергии изменения пройдут незаметно, тарифы останутся прежними. В данный момент прорабатывается вопрос о трудоустройстве персонала КЭС и СКЭС в структурах «Россети Урал» с сохранением ключевых социальных гарантий. В министерстве добавили, что ПАО возьмет на себя обязанности по технологическому присоединению новых потребителей, развитию и модернизации сетевой инфраструктуры, а также организации аварийно‑восстановительных работ на переданном имуществе.

О том что «Россети» давно сражаются за право пользования указанными сетями, URA.RU рассказывало ранее. В октябре ПКГУП в Соликамске и Чернушке остались без тарифов и не смогли продолжать работать.