Ричмонд
+8°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Окамура: Минобороны Чехии прекратит участие в закупках боеприпасов для ВСУ

Спикер палаты депутатов чешского парламента Томио Окамура заявил, что МО Чехии может прекратить участие в инициативе по боеприпасам для украинских войск.

Источник: Аргументы и факты

Минобороны Чехии подготовит документы, касающиеся прекращения своего участия в «инициативе» по боеприпасам для Вооружённых сил Украины, заявил спикер палаты депутатов чешского парламента и лидер движения SPD («Свобода и прямая демократия») Томио Окамура.

«Министерство обороны подготовит документы для решения чешского правительства о прекращении участия военного ведомства в так называемой инициативе по поставкам боеприпасов для Украины», — сказал он.

Комментарий прозвучал в ходе встречи с представителями средств массовой информации.

По словам Окамуры, документы будут обсуждаться «коалиционным советом, а затем правительством», а средства из бюджета «больше не будут использоваться для закупки боеприпасов и оружия для Украины».

«Дальнейшая поддержка Украины должна вести к скорейшему прекращению конфликта и установлению мира. Путь к этому лежит в успехе переговоров, которые ведутся с Россией на основе инициативы президента США Дональда Трампа», — заявил он.

В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.

Ранее сообщалось, что по инициативе Чехии о поставке за счёт западных стран снарядов для Вооружённых сил Украины было собрано 100 миллиардов крон (4,1 миллиарда евро).

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше