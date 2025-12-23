Минобороны Чехии подготовит документы, касающиеся прекращения своего участия в «инициативе» по боеприпасам для Вооружённых сил Украины, заявил спикер палаты депутатов чешского парламента и лидер движения SPD («Свобода и прямая демократия») Томио Окамура.
«Министерство обороны подготовит документы для решения чешского правительства о прекращении участия военного ведомства в так называемой инициативе по поставкам боеприпасов для Украины», — сказал он.
Комментарий прозвучал в ходе встречи с представителями средств массовой информации.
По словам Окамуры, документы будут обсуждаться «коалиционным советом, а затем правительством», а средства из бюджета «больше не будут использоваться для закупки боеприпасов и оружия для Украины».
«Дальнейшая поддержка Украины должна вести к скорейшему прекращению конфликта и установлению мира. Путь к этому лежит в успехе переговоров, которые ведутся с Россией на основе инициативы президента США Дональда Трампа», — заявил он.
В РФ неоднократно заявляли, что поставки вооружений украинской стороне ничего не меняют и лишь затягивают конфликт на Украине.
Ранее сообщалось, что по инициативе Чехии о поставке за счёт западных стран снарядов для Вооружённых сил Украины было собрано 100 миллиардов крон (4,1 миллиарда евро).