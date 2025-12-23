В России за неделю снизился темп прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом

«В Российской Федерации на 51-й неделе текущего эпидсезона темп прироста заболеваемости ОРВИ и гриппом снизился в 1,8 раза. Доля госпитализированных с гриппом и ОРВИ остаётся низкой и составляет 1,8%. Среди вирусов гриппа по-прежнему доминирует A (H3N2)», — рассказали журналистам в ведомстве.