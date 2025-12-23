Турция сократила импорт нефти из России на 12,6 процента

За отчётный период экспортёры из России отгрузили турецким партнёрам около 1,46 миллиона тонн нефти. Этот показатель существенно ниже максимальных значений, достигнутых в сентябре. В целом за первые десять месяцев текущего года общий объём экспорта нефти из России в Турцию уменьшился на 5,8 процента в годовом сопоставлении, составив 13,12 миллиона тонн.
Наблюдаемое снижение происходит в условиях ужесточения контроля за соблюдением санкций со стороны западных государств. Так, в конце октября 2025 года США, Евросоюз и Великобритания внесли российскую энергетическую компанию «Лукойл» в свои ограничительные списки. Это вынудило руководство корпорации в срочном порядке начать поиск покупателей для своих международных активов.
Ранее Life.ru писал, что две крупные индийские нефтеперерабатывающие компании осуществили масштабную закупку сырой нефти на спотовых рынках через тендерные процедуры в рамках поиска альтернативы поставкам из РФ. Суммарный объём приобретения составил пять миллионов баррелей. Согласно полученным данным, корпорация Hindustan Petroleum (HPCL) приобрела по два миллиона баррелей американской нефти сорта West Texas Intermediate и нефти марки Murban из Абу-Даби. В свою очередь, компания Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL) закупила один миллион баррелей нефти сорта Basra Medium.
