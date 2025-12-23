Турция сократила импорт нефти из России на 12,6 процента

Ранее Life.ru писал, что две крупные индийские нефтеперерабатывающие компании осуществили масштабную закупку сырой нефти на спотовых рынках через тендерные процедуры в рамках поиска альтернативы поставкам из РФ. Суммарный объём приобретения составил пять миллионов баррелей. Согласно полученным данным, корпорация Hindustan Petroleum (HPCL) приобрела по два миллиона баррелей американской нефти сорта West Texas Intermediate и нефти марки Murban из Абу-Даби. В свою очередь, компания Mangalore Refinery and Petrochemicals (MRPL) закупила один миллион баррелей нефти сорта Basra Medium.