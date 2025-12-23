Стали известны результаты перезибрания главы Союз кинематографистов РФ

Выступая на съезде, Никита Михалков подчеркнул важность созидания национального кинематографа. «Как много определило для нас возникновение СВО, где есть правда, где есть искренность, что значит реально защищать свою Родину… Нам удалось сделать из Союза живой организм, который сегодня существует для наиважнейшей задачи — созидание национального кинематографа», — отметил он.