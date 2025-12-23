Стали известны результаты перезибрания главы Союз кинематографистов РФ

Народный артист РСФСР, актер и режиссер Никита Михалков был переизбран председателем Союза кинематографистов России на XII Съезде, который прошел во Всероссийском государственном университете кинематографии им. С. А. Герасимова (ВГИК).
Как сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России, решение о переизбрании Михалкова было принято после обсуждения отчета за 2021−2025 годы.
С приветственным словом к участникам съезда обратилась министр культуры РФ Ольга Любимова, которая зачитала обращение президента России Владимира Путина. В нем отмечалось, что «нынешний форум собрал на площадке знаменитого ВГИКа представителей самых разных кинематографических профессий» и что обсуждение актуальных проблем развития отечественного киноискусства имеет важное значение.
В ходе съезда также был представлен отчет правления Союза о работе за последние четыре года, в том числе о деятельности региональных отделений и социальных мерах поддержки членов организации. Особое внимание уделялось гуманитарным инициативам Союза в зоне специальной военной операции и созданию фильмов о событиях на Донбассе.
Выступая на съезде, Никита Михалков подчеркнул важность созидания национального кинематографа. «Как много определило для нас возникновение СВО, где есть правда, где есть искренность, что значит реально защищать свою Родину… Нам удалось сделать из Союза живой организм, который сегодня существует для наиважнейшей задачи — созидание национального кинематографа», — отметил он.
