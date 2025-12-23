«Придет антициклон Хелла с суровым скандинавским характером». Белгидромет предупредил о морозах до −18 градусов и метелях в Беларуси

В среду, 24 декабря, и четверг, 25 декабря, ночью температура воздуха составит от — 5−8 градусов до — 15−18 градусов. Местами по Беларуси будет до — 16−18 градусов. Днем температура воздуха окажется от — 6−10 градусов до −3 и +1 градусов. Осадков прогнозируется немного. В основном пройдут небольшие кратковременные снег, мокрый снег. Однако днем 25 декабря днем в отдельных районах по северу ожидается сильный порывистый ветер от 15 до 18 метров в секунду.