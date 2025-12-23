«Придет антициклон Хелла с суровым скандинавским характером». Белгидромет предупредил о морозах до −18 градусов и метелях в Беларуси

Белгидромет предупредил белорусов о морозах до −18 градусов из-за циклона Хелла. Подробности БелТА рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
«Атмосфера в Беларуси на этой неделе будет крайне нестабильной. В ближайшее время на смену области повышенного атмосферного давления с мягкой европейской зимой придет антициклон Хелла с суровым скандинавским характером. В результате чего ударят первые существенные декабрьские морозы до минус 18», — подчеркнули синоптики.
И добавили, что после холодного Рождества, которое католики и протестанты будут отмечать 25 декабря, в страну станут поступать согретые Гольфстримом воздушные массы. В связи с этим морозы сменятся оттепелью.
Во вторник, 23 декабря, температура в ночные часы будет колебаться от −12 по северо-восточной части и до +2 градусов по юго-западу. Днем прогнозируется от −2 до −8 градусов, а по югу и юго-западных районах от −1 до +2 градусов (подробный прогноз погоды мы писали здесь).
В среду, 24 декабря, и четверг, 25 декабря, ночью температура воздуха составит от — 5−8 градусов до — 15−18 градусов. Местами по Беларуси будет до — 16−18 градусов. Днем температура воздуха окажется от — 6−10 градусов до −3 и +1 градусов. Осадков прогнозируется немного. В основном пройдут небольшие кратковременные снег, мокрый снег. Однако днем 25 декабря днем в отдельных районах по северу ожидается сильный порывистый ветер от 15 до 18 метров в секунду.
В среду, 24 декабря, осадков не будет, на отдельных участках дорог вероятна гололедица. В четверг, 25 декабря, осадков также не прогнозируется. Лишь местами по северо-востоку пройдет небольшой кратковременный снег, мокрый снег. На отдельных участках дорог гололедица, в днем местами по северу возможен слабый гололед.
«В дальнейшем — 26−28 декабря — в Беларуси ожидается неустойчивый характер погодных условий. Атмосферные фронты, смещающиеся через территорию страны, обусловят осадки в большинстве районов республики», — отмечают синоптики.
Они подчеркивают, что из-за воздушной массы атлантического происхождения температурный фон начнет повышаться и вернется в климатическое русло. Вместе с тем ожидаемые осадки начнут идти в смешанной фазе (снег, мокрый снег, дождь). Однако с 26 по 28 декабря вероятно усиление ветра порывами от 15 до 20 метров в секунду.
«В воскресенье, 28 декабря, выпадение осадков в сочетании с порывистым ветром будет приводить к образованию метелей местами по восточной половине стране» — сообщили в Белгидромете.
В пятницу, 26 декабря, на большей части территории страны пройдет мокрый снег, дождь. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидаются слабый гололед, на дорогах гололедица. Усилится ветер — 15−20 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит от +1 градуса до −9 градусов по юго-западу. Днем будет от −1 до +5 градусов.
В субботу, 27 декабря, в ночные часы возможны небольшие осадки, а днем на большей части Беларуси — кратковременный дождь, мокрый снег. В отдельных районах прогнозируются слабые туман, гололед, на дорогах гололедица. Синоптик отмечают, что днем возможно усиление ветра до 15−20 метров в секунду. Температура воздуха ночью окажется от −5 до +2 градусов, а днем — от −2 до +4 градусов.
В воскресенье, 28 декабря, на большей части Беларуси пройдут снег, мокрый снег, а по западной части с дождем. По востоку местами ожидается метель, в западных районах — слабый гололед, на отдельных участках дорог — гололедица. Также местами возможно усиление ветра порывами от 15 до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит от −4 до +2 градусов.
