В Москве прокурор потребовал 25 лет колонии для сына экс-главы ФМС

Следствие считает, что группа из шести человек сфальсифицировала доказательства против совладельцев IT-компании Merlion — Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова — а также бывшего руководителя службы безопасности Бориса Левина. Им предъявляли обвинение в попытке нападения на экс-гендиректора компании.
Фигуранты обеспечили арест бизнесменов и через их адвоката требовали 15 миллиардов рублей за освобождение. После вмешательства центрального аппарата Следственного комитета арестованные были отпущены, а организаторы преследования — задержаны. Обвиняемым грозят сроки от 16 до 25 лет.
Ранее в Ульяновске суд вынес приговор 15 участникам организованной преступной группировки, признав их виновными в организации экстремистского сообщества, мошенничестве и вымогательстве. Следствие установило, что подсудимые поддерживали, распространяли и сохраняли преступные традиции криминальной субкультуры. Всего у фигурантов было изъято более 3 миллионов рублей, 50 тысяч долларов и 50 тысяч евро, а также свыше 20 единиц оружия, включая автоматы и гранатомёт.
