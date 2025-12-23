Ричмонд
В Москве прокурор потребовал 25 лет колонии для сына экс-главы ФМС

В Москве прокурор потребовал 25 лет лишения свободы для сына бывшего руководителя ФМС Константина Ромодановского Сергея по делу о незаконном уголовном преследовании предпринимателей. Об этом сообщает «Коммерсант».

Источник: Life.ru

Следствие считает, что группа из шести человек сфальсифицировала доказательства против совладельцев IT-компании Merlion — Олега Карчева, Владислава Мангутова и Алексея Абрамова — а также бывшего руководителя службы безопасности Бориса Левина. Им предъявляли обвинение в попытке нападения на экс-гендиректора компании.

Фигуранты обеспечили арест бизнесменов и через их адвоката требовали 15 миллиардов рублей за освобождение. После вмешательства центрального аппарата Следственного комитета арестованные были отпущены, а организаторы преследования — задержаны. Обвиняемым грозят сроки от 16 до 25 лет.

Ранее в Ульяновске суд вынес приговор 15 участникам организованной преступной группировки, признав их виновными в организации экстремистского сообщества, мошенничестве и вымогательстве. Следствие установило, что подсудимые поддерживали, распространяли и сохраняли преступные традиции криминальной субкультуры. Всего у фигурантов было изъято более 3 миллионов рублей, 50 тысяч долларов и 50 тысяч евро, а также свыше 20 единиц оружия, включая автоматы и гранатомёт.

