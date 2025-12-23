В Москве прокурор потребовал 25 лет колонии для сына экс-главы ФМС

Ранее в Ульяновске суд вынес приговор 15 участникам организованной преступной группировки, признав их виновными в организации экстремистского сообщества, мошенничестве и вымогательстве. Следствие установило, что подсудимые поддерживали, распространяли и сохраняли преступные традиции криминальной субкультуры. Всего у фигурантов было изъято более 3 миллионов рублей, 50 тысяч долларов и 50 тысяч евро, а также свыше 20 единиц оружия, включая автоматы и гранатомёт.