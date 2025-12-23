Life.ru выяснил, как влиться в спорт после 40 лет и вернуть себе энергию и форму

Ранее Life.ru писал о том, как можно снять ощущение скованности и боли в спине после рабочего дня за компьютером. По словам тренера, сидячая работа в неудобных позах приводит к изменениям осанки, снижению подвижности позвоночника и требует своевременной коррекции через укрепление мышц. Однако эффективные упражнения можно выполнять прямо на рабочем месте. Полезны медленные наклоны и повороты головы для шеи, круговые движения плечами, а также «замок» за спиной и скручивания корпуса.