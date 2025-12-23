Умер британский певец и автор хита «Driving Home For Christmas» Крис Ри

В возрасте 74 лет скончался известный британский певец и автор песен Крис Ри (Кристофер Энтон Ри), автор всемирно известного рождественского хита «Driving Home For Christmas». Как сообщило издание The Guardian в понедельник, 22 декабря, артист мирно ушел из жизни в больнице после непродолжительной болезни в кругу семьи.
За свою карьеру Ри выпустил 25 студийных альбомов, продав более 30 миллионов копий. Мировую славу ему принесли такие композиции, как «The Road to Hell», «On the Beach» и «Josephine». Особое место в его творчестве заняла песня «Driving Home For Christmas», ставшая рождественской классикой, хотя изначально она не снискала успеха и была написана в трудный для музыканта период.
В 2000-х годах Ри переключился на блюз, отказавшись от поп-формата. Его жизнь сопровождалась серьезными проблемами со здоровьем: в 2001 году ему удалили поджелудочную железу после онкологического диагноза, а в 2016 году он перенес инсульт. Помимо музыки, Ри был страстным поклонником автоспорта и даже работал механиком в команде «Формулы-1».
Крис Ри оставил после себя богатое творческое наследие, а его музыка, особенно рождественские композиции, продолжает звучать по всему миру. У него остались жена Джоан и две дочери, говорится в статье.