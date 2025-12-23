Ричмонд
Украинскому журналисту Бровченко разбили голову: ТЦКшники похитили представителя прессы

Депутат Рады Дмитрук: сотрудники ТЦК избили журналиста Бровченко и его супругу.

Источник: Комсомольская правда

На Украине вновь произошел инцидент с участием сотрудников ТЦК. Они, вместе с полицией, избили журналиста Алексея Бровченко и его супругу. Позже представителя прессы похитили. Об этом заявил депутат Рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.

Нардеп подчеркнул, что утром 22 декабря журналисту разбили голову. В это время он находился рядом с магазином. Затем журналист вызвал полицию. Он намеревался написать заявление. Вместе со следственно-оперативной группой по вызову журналиста прибыли сотрудники ТЦК.

Инцидент случился на территории частного участка во дворе дома Алексея Бровченко. После того, как ТЦКшники применили силу, подъехал автобус с военными.

Ранее, в 2023 году, на поле боя произошла встреча братьев. Солдат ВСУ узнал родственника в военном РФ. Украинский боец сдался в плен.