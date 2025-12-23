Верховный суд реабилитировал мужчину, осуждённого за антисоветскую агитацию

«Проживая на оккупированной территории в Одесской области, Иван Мок добровольно служил старостой в посёлке и выполнял указания оккупационных властей. После репатриации, находясь в Кировской области, Мок проводил антисоветскую агитацию среди местного населения, высказывая враждебные настроения в адрес советского руководства, клеветал на советскую действительность и положение в колхозах», — говорится в материале.
Верховный суд напомнил, что по закону «О реабилитации жертв политических репрессий» антисоветская пропаганда и агитация не считаются опасными деяниями, и лица, осуждённые за них, подлежат реабилитации независимо от обоснованности обвинений.
А ранее суд в Мордовии вынес первое в России постановление об административной ответственности за склонение к аборту. Мировой судья оштрафовал жителя Саранска на 5 тысяч рублей. Поводом стало обращение беременной женщины, чей партнёр предложил оплатить прерывание беременности после известия о двойне. Мужчина, не готовый к отцовству, первоначально признал вину, но позднее отрицал факт склонения к аборту.
