Верховный суд реабилитировал мужчину, осуждённого за антисоветскую агитацию

Президиум Верховного суда рассмотрел дело жителя Одессы Ивана Мока, который в 1950 году был осуждён военным трибуналом МВД Кировской области за измену Родине и контрреволюционную агитацию. Суд решил оставить в силе приговор за измену Родине, а обвинение в антисоветской пропаганде снять. Об этом сообщили в пресс-службе ВС.

Источник: Life.ru

«Проживая на оккупированной территории в Одесской области, Иван Мок добровольно служил старостой в посёлке и выполнял указания оккупационных властей. После репатриации, находясь в Кировской области, Мок проводил антисоветскую агитацию среди местного населения, высказывая враждебные настроения в адрес советского руководства, клеветал на советскую действительность и положение в колхозах», — говорится в материале.

Верховный суд напомнил, что по закону «О реабилитации жертв политических репрессий» антисоветская пропаганда и агитация не считаются опасными деяниями, и лица, осуждённые за них, подлежат реабилитации независимо от обоснованности обвинений.

А ранее суд в Мордовии вынес первое в России постановление об административной ответственности за склонение к аборту. Мировой судья оштрафовал жителя Саранска на 5 тысяч рублей. Поводом стало обращение беременной женщины, чей партнёр предложил оплатить прерывание беременности после известия о двойне. Мужчина, не готовый к отцовству, первоначально признал вину, но позднее отрицал факт склонения к аборту.

