Верховный суд реабилитировал мужчину, осуждённого за антисоветскую агитацию

А ранее суд в Мордовии вынес первое в России постановление об административной ответственности за склонение к аборту. Мировой судья оштрафовал жителя Саранска на 5 тысяч рублей. Поводом стало обращение беременной женщины, чей партнёр предложил оплатить прерывание беременности после известия о двойне. Мужчина, не готовый к отцовству, первоначально признал вину, но позднее отрицал факт склонения к аборту.