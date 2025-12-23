В Тюмени резко сократилось употребление алкоголя

Жители Тюмени стали употреблять на 1,7 литра алкоголя меньше в расчете на душу населения.
Тюменская область вошла в десятку российских регионов, где зафиксировано снижение потребления алкогольной продукции. За год показатель уменьшился на 1,7 литра на человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальную статистику.
«В десятку регионов с заметным снижением также вошли Оренбургская, Тюменская, Липецкая и Курская области со снижением на 1,7 литра», — отмечается на сайте издания. Значительное снижение потребления алкоголя также зафиксировано в Пермском крае (с 12 до 8,9 литра), Кировской области (до 11,3 литра) и Иркутской области (до 7,6 литра).
В Калужской области показатель составил 7,7 литра (-2,6 литра), в Смоленской области и Карелии — 8,3 и 11,5 литра (-2,3 литра). В Ленинградской области потребление снизилось до 7,4 литра (-2,2 литра), а в Ямало-Ненецком АО — до 8,2 литра (-2,1 литра).