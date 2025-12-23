В Тюмени резко сократилось употребление алкоголя

«В десятку регионов с заметным снижением также вошли Оренбургская, Тюменская, Липецкая и Курская области со снижением на 1,7 литра», — отмечается на сайте издания. Значительное снижение потребления алкоголя также зафиксировано в Пермском крае (с 12 до 8,9 литра), Кировской области (до 11,3 литра) и Иркутской области (до 7,6 литра).