В пабах Великобритании могут запретить исполнять рождественские композиции. В частности, под запрет может попасть ставшая уже классической рождественской мелодией Jingle Bells. О причинах рассказывает издание Daily Mail.
Сообщается, что в Великобритании может быть принят законопроект, который запрещает произведения, признанные унизительными по отношению к расе, религии, сексуальной ориентации или возрасту.
При этом Jingle Bells могут признать неприемлемой из-за того, что впервые она была исполнена белыми артистами, загримированными в стиле «блэкфэйс», который предполагает гипертрофированную и комическую интерпретацию негроидной расы. Напомним, это произошло в 1857 году.
Ранее в Англии гадкого утёнка запретили за «расизм». Речь идёт о шоколадном наборе из трёх фигурок утят разного цвета, в котором птичка из чёрного шоколада была названа «гадкой».
Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее указал на то, что на Западе борьба с расизмом превращается в расизм наоборот.