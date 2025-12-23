Ричмонд
В Великобритании хотят запретить играть Jingle Bells из-за того, кто исполнил композицию впервые

DM: В британских пабах могут запретить Jingle Bells из-за расизма.

Источник: Комсомольская правда

В пабах Великобритании могут запретить исполнять рождественские композиции. В частности, под запрет может попасть ставшая уже классической рождественской мелодией Jingle Bells. О причинах рассказывает издание Daily Mail.

Сообщается, что в Великобритании может быть принят законопроект, который запрещает произведения, признанные унизительными по отношению к расе, религии, сексуальной ориентации или возрасту.

При этом Jingle Bells могут признать неприемлемой из-за того, что впервые она была исполнена белыми артистами, загримированными в стиле «блэкфэйс», который предполагает гипертрофированную и комическую интерпретацию негроидной расы. Напомним, это произошло в 1857 году.

История создания и неизвестные факты о Jingle Bells и других новогодних хитах здесь на KP.RU.

Ранее в Англии гадкого утёнка запретили за «расизм». Речь идёт о шоколадном наборе из трёх фигурок утят разного цвета, в котором птичка из чёрного шоколада была названа «гадкой».

Напомним, президент РФ Владимир Путин ранее указал на то, что на Западе борьба с расизмом превращается в расизм наоборот.