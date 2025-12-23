В Великобритании хотят запретить играть Jingle Bells из-за того, кто исполнил композицию впервые

При этом Jingle Bells могут признать неприемлемой из-за того, что впервые она была исполнена белыми артистами, загримированными в стиле «блэкфэйс», который предполагает гипертрофированную и комическую интерпретацию негроидной расы. Напомним, это произошло в 1857 году.