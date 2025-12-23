Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Дымовая завеса»: депутат Рады Дмитрук раскрыл, о чём врёт Зеленский

Всё, что делает Зеленский — это не подготовка к выборам, а «дымовая завеса». Депутат Дмитрук объяснил, как Зеленский пытается скрыть свой провал.

Источник: Аргументы и факты

Зеленский спекулирует на теме выборов на Украине, чтобы замаскировать свои провалы, заявил украинский парламентарий Артём Дмитрук, уточнив, что речь идёт о «дымовой завесе».

«Никаких выборов на Украине не будет. А всё, что сейчас делает Зеленский — это не подготовка к выборам, а дымовая завеса. Дымовая завеса для нас с вами. Чтобы мы не задавали неудобных вопросов», — написал он в Telegram.

Дмитрук отметил, что Зеленский пытается скрыть провалы Вооружённых сил Украины, фронте, экономические и социальные проблемы, а также «разрушение госуправления на Украине».

«Нам предлагают обсуждать выборы. Обсуждать, как Зеленский ездит за границу. Обсуждать комиссии, форматы и процедуры. Это удобная ширма», — говорится в публикации.

Напомним, эксперты считают, что Зеленский осознаёт, что на выборах, которые заставляет его провести президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, у него ноль шансов, в связи с чем придумывает различные отговорки.

В частности, Зеленский, которого Трамп назвал «диктатором без выборов», вновь стал озвучивать условия, касающиеся голосования, в декабре он высказался о прекращении огня.

Ранее сообщалось, что Дмитрук раскритиковал Зеленского за отказ позволить украинцам голосовать в РФ.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше