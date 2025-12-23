«Дымовая завеса»: депутат Рады Дмитрук раскрыл, о чём врёт Зеленский

Зеленский спекулирует на теме выборов на Украине, чтобы замаскировать свои провалы, заявил украинский парламентарий Артём Дмитрук, уточнив, что речь идёт о «дымовой завесе».
«Никаких выборов на Украине не будет. А всё, что сейчас делает Зеленский — это не подготовка к выборам, а дымовая завеса. Дымовая завеса для нас с вами. Чтобы мы не задавали неудобных вопросов», — написал он в Telegram.
Дмитрук отметил, что Зеленский пытается скрыть провалы Вооружённых сил Украины, фронте, экономические и социальные проблемы, а также «разрушение госуправления на Украине».
«Нам предлагают обсуждать выборы. Обсуждать, как Зеленский ездит за границу. Обсуждать комиссии, форматы и процедуры. Это удобная ширма», — говорится в публикации.
Напомним, эксперты считают, что Зеленский осознаёт, что на выборах, которые заставляет его провести президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, у него ноль шансов, в связи с чем придумывает различные отговорки.
В частности, Зеленский, которого Трамп назвал «диктатором без выборов», вновь стал озвучивать условия, касающиеся голосования, в декабре он высказался о прекращении огня.
Ранее сообщалось, что Дмитрук раскритиковал Зеленского за отказ позволить украинцам голосовать в РФ.