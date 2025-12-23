Массовая потасовка с применением огнестрельного оружия произошла в центре Киева в ночь на понедельник, 22 декабря. Как сообщает украинское издание «Страна.ua», в инциденте участвовали более десяти иностранцев.
По данным источника, в ходе драки один из участников открыл стрельбу. В результате есть пострадавшие, среди них — по меньшей мере один военнослужащий. Точное количество пострадавших и их состояние не уточняется. Подробности происшествия расследуются, передает Lenta.ru.
21 октября российские силовики сообщили, что во Львове пассажира городского автобуса избили и вытолкали из салона из-за того, что он разговаривал на русском языке. Инцидент начался с того, что несколько пассажиров, которые представились «защитниками государственного языка», сделали мужчине замечание, после чего ссора переросла в драку.
20 сентября бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины рассказал, что в рядах украинской армии наказывают за использование русского языка. По его словам, нарушителей подвергают физическому насилию и помещают в специально вырытые ямы. Слежка за украинскими солдатами происходила и на полигонах: командование контролировало речь боевиков.