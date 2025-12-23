В России хотят два раза за 2026 год увеличить выплаты работающим пенсионерам

Работающих российских пенсионеров ожидает две индексации пенсии в 2026 году. Об этом напомнила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
Речь идёт об индексациях, которые запланированы на январь и август.
«С 1 января 2026 года индексация пенсий для работающих пенсионеров составит 7,6%. Эта мера коснется более 7 млн работающих граждан пенсионного возраста», — сказала Стенякина ТАСС, уточнив, что индексация будет проведена автоматически.
Кроме того, прибавку до трёх пенсионных баллов работающие пенсионеры получат в августе, это связано со страховыми отчислениями работодателей за 2025 год.
Ранее сообщалось, что в 2026 году получат право на назначение пенсионных выплат россияне, которые имеют не менее 15 лет трудового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.
