В России хотят два раза за 2026 год увеличить выплаты работающим пенсионерам

Стенякина: Пенсия работающих пенсионеров в 2026 году увеличится дважды.

Источник: Комсомольская правда

Работающих российских пенсионеров ожидает две индексации пенсии в 2026 году. Об этом напомнила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Речь идёт об индексациях, которые запланированы на январь и август.

«С 1 января 2026 года индексация пенсий для работающих пенсионеров составит 7,6%. Эта мера коснется более 7 млн работающих граждан пенсионного возраста», — сказала Стенякина ТАСС, уточнив, что индексация будет проведена автоматически.

Кроме того, прибавку до трёх пенсионных баллов работающие пенсионеры получат в августе, это связано со страховыми отчислениями работодателей за 2025 год.

Подробнее об индексации пенсий в России в 2026 году, кому и сколько прибавит государство, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем стало известно, когда россияне получат пенсии за январь.

Ранее сообщалось, что в 2026 году получат право на назначение пенсионных выплат россияне, которые имеют не менее 15 лет трудового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Напомним, ряд россиян имеют право досрочно выйти на пенсию, кого это касается, узнайте здесь на KP.RU.