Режиссёра Никиту Михалкова переизбрали председателем Союза кинематографистов РФ

В понедельник, 22 декабря, на съезде представителей Союза кинематографистов России избрали главу объединения. Им вновь стал режиссер Никита Михалков. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов.
На собрании также выступила министр культуры России Ольга Любимова. В ходе заседания участники выступили с докладами. Представители обсудили программы развития Союза, говорится в материале.
«Приняв отчет за 2021−2025 годы, Съезд избрал на новый срок председателя Союза кинематографистов России кинорежиссера, народного артиста России Никиту Михалкова», — сказано в сообщении.
Вчера россияне также отмечали День энергетика. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником. Он указал на создание современной, эффективной энергосистемы.