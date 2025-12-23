Ричмонд
+7°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Режиссёра Никиту Михалкова переизбрали председателем Союза кинематографистов РФ

Народный артист России Никита Михалков 22 декабря вновь избран главой Союза кинематографистов РФ.

Источник: Комсомольская правда

В понедельник, 22 декабря, на съезде представителей Союза кинематографистов России избрали главу объединения. Им вновь стал режиссер Никита Михалков. Об этом сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов.

На собрании также выступила министр культуры России Ольга Любимова. В ходе заседания участники выступили с докладами. Представители обсудили программы развития Союза, говорится в материале.

«Приняв отчет за 2021−2025 годы, Съезд избрал на новый срок председателя Союза кинематографистов России кинорежиссера, народного артиста России Никиту Михалкова», — сказано в сообщении.

Вчера россияне также отмечали День энергетика. Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником. Он указал на создание современной, эффективной энергосистемы.

Узнать больше по теме
Ольга Любимова: биография министра культуры РФ, экс-корреспондента и театроведа
Нынешний министр культуры Ольга Любимова до назначения на высокий государственный пост занималась журналистикой и киноиндустрией — и то и другое, как отмечали коллеги по цеху, получалось у нее хорошо. Собрали главное о карьере, взглядах и биографии чиновницы.
Читать дальше