Life.ru раскрыл, как отличить шампанское от газировки со спиртом

Шампанское — один из главных атрибутов Нового года. Его пьют, когда произносят тосты, а также под бой курантов. Между тем этот напиток популярен у изготовителей подделок. Были года, когда около трети продаваемого шампанского в России было фальсификатом. Сейчас ситуация улучшилась, однако риск вместо шампанского купить, например, газировку со спиртом, все ещё остаётся. При этом, чтобы проверить качество шампанского, не обязательно его пробовать на вкус.