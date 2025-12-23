Life.ru раскрыл, как отличить шампанское от газировки со спиртом

Шампанское — один из главных атрибутов Нового года. Его пьют, когда произносят тосты, а также под бой курантов. Между тем этот напиток популярен у изготовителей подделок. Были года, когда около трети продаваемого шампанского в России было фальсификатом. Сейчас ситуация улучшилась, однако риск вместо шампанского купить, например, газировку со спиртом, все ещё остаётся. При этом, чтобы проверить качество шампанского, не обязательно его пробовать на вкус.
Ольга Анищенкова.
Руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье».
Специалист рекомендует тщательно осматривать бутылку перед покупкой, обращая внимание на отсутствие сколов и трещин. Важным индикатором качества является корковая пробка — пластиковую в основном используют для дешёвых игристых вин. Определить это можно, потрогав пробку. Древесина на ощупь будет мягче пластика. Также стоит учитывать, что классическое шампанское разливают в бутылки из тёмного стекла, за исключением розового и красного шампанского. Наличие светлой тары для традиционного напитка должно насторожить покупателя, так как в ней продукт быстрее теряет свои свойства.
Эксперт обратила внимание, что иногда на дне бутылки можно заметить осадок. Если он имеет вид мутных хлопьев, это может указывать на бактериальную порчу, и такой напиток употреблять не стоит. Однако прозрачные кристаллические образования, известные как винный камень, являются естественным компонентом и, напротив, подтверждают натуральность продукта.
Этикетка — ещё один значимый элемент проверки. Она должна быть наклеена ровно, без повреждений и следов клея по краям. На ней в обязательном порядке указываются название, полные реквизиты производителя, сорт винограда, место его происхождения, год урожая, дата розлива и крепость напитка. Наличие орфографических ошибок — явный признак фальсификата.
«Также на бутылке обязательно должна быть акцизная марка, если это импортная продукция, или федеральная специальная, если шампанское произведено в России. Мошенники пытаются копировать подобные марки, однако их слабые места — отсутствие голографических элементов, низкое качество печати (часто печатают на обычных цветных принтерах), несовпадение данных на марке и бутылке. Перед покупкой не поленитесь просканировать код на марке. Если он не считывается, то лучше не рисковать и взять другую бутылку», — отмечает собеседница Life.ru.
Что касается цены, то низкий ценник не всегда сигнализирует о подделке. В случае с отечественным шампанским доступная стоимость часто обусловлена использованием местного сырья и сокращением логистических издержек. Однако подозрительно низкая цена на импортные бренды, которые обычно стоят несколько тысяч рублей, с высокой вероятностью указывает на контрафакт.
Специалист также напомнила, что магазин, реализующий алкоголь, должен быть подключен к Единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС). Отсутствие такого подключения свидетельствует о продаже неучтенной продукции, качество которой не гарантировано.
Ранее Life.ru предупредил, что шампанское, содержащее органические кислоты и углекислый газ, временно повышает кислотность во рту. В этой среде эмаль теряет минералы, становясь более проницаемой для раздражителей. Мандарины с их лимонной и аскорбиновой кислотами усиливают это воздействие, особенно если на эмали есть микротрещины. Кислоты быстрее достигают чувствительного дентина, вызывая резкую, кратковременную боль.
