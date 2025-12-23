Назван регион в России, в котором будут платить миллион за первого ребенка

Как ранее сообщили в облдуме, региональный капитал на первого ребенка впервые был введен в Новгородской области в 2019 году, сейчас он составляет 150 тысяч рублей. С 2026 года региональный капитал, по словам депутатов, увеличивается более чем в два раза. При его предоставлении доход семьи не учитывается. А вот региональный капитал на третьего или последующих детей будут давать с учетом дохода семьи.