Лишенный электричества поселок в черте Екатеринбурга остался без воды

На жителей Горного Щита свалилась новая коммунальная напасть.
Жители поселка Горный Щит в составе Екатеринбурга остались без холодного водоснабжения на фоне затяжных проблем с электроэнергией. Информацию об отключении ресурса подтвердили местные жители.
«В населенный пункт 22 декабря организовали подвоз питьевой воды цистернами», — заявили собеседники ЕАН. Власти пообещали восстановить подачу ресурса в жилые дома к вечеру.
Ситуация стала поводом для проверки со стороны силовиков. В СУ СКР по Свердловской области заявили о начале процессуальных проверок по фактам возможного нарушения жилищных прав. В действиях ответственных лиц ищут признаки халатности.
URA.RU уже рассказывало — накануне произошло массовое отключение электроэнергии в Березовском и Сысертском муниципальных округах, а также в самом Горном Щите и коттеджном поселке Аэродром. Население жаловалось, что в указанных населенных пунктах многие дома отапливаются электричеством. На фоне морозов часть домов осталась без отопления, у некоторых стыли водопроводные трубы и промерзали полы.