Лишенный электричества поселок в черте Екатеринбурга остался без воды

URA.RU уже рассказывало — накануне произошло массовое отключение электроэнергии в Березовском и Сысертском муниципальных округах, а также в самом Горном Щите и коттеджном поселке Аэродром. Население жаловалось, что в указанных населенных пунктах многие дома отапливаются электричеством. На фоне морозов часть домов осталась без отопления, у некоторых стыли водопроводные трубы и промерзали полы.