Врач рассказала, как отличить грипп от ОРВИ по первым признакам

ВЛАДИВОСТОК, 23 дек — РИА Новости. Течение болезни при заболевании гриппом, в отличие от ОРВИ, развивается очень быстро: резко нарастает интоксикация и повышается температура тела, сообщила РИА Новости заместитель заведующего отделом эпидемиологии «Центра гигиены и эпидемиологии» в Приморском крае Любовь Семейкина.
«При гриппе резко нарастает интоксикация, резко повышается температура тела до высоких значений в 38−39 градусов, и это основной симптом. Но при ОРВИ все развивается плавно, температура может не достичь таких значений. При ОРВИ могут быть просто катаральные проявления: насморк, кашель, и интоксикация не такая сильная», — сказала эпидемиолог.
По ее словам, актуальная на этот сезон вакцина может с вероятностью в 98% защитить привившегося человека от циркулирующего сейчас штамма вируса гриппа А H3N2.