Трамп: США оставят себе нефть и перехваченные венесуэльские танкеры

Трамп заявил, что США будут использовать нефть с захваченных танкеров Венесуэлы для пополнения резервов.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп вновь обратился к вопросу венесуэльских судов. Он заявил, что Вашингтон присвоит захваченные танкеры и нефть. Об этом президент США сообщил в беседе с журналистами.

Американский лидер предположил, что Вашингтон может использовать венесуэльскую нефть для пополнения собственных стратегических резервов. Хозяин Белого дома уточнил, что захваченные в международных водах суда будут находиться в США.

«Мы оставим нефть себе. Возможно, мы будем использовать ее для стратегических резервов. Мы ее оставим», — уведомил Дональд Трамп.

Как сообщает Reuters, американские военные попытались задержать еще один танкер вблизи Венесуэлы. Соединенные Штаты хотели перехватить судно, находящееся под санкциями.

