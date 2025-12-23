Трамп: США оставят себе нефть и перехваченные венесуэльские танкеры

Хозяин Белого дома Дональд Трамп вновь обратился к вопросу венесуэльских судов. Он заявил, что Вашингтон присвоит захваченные танкеры и нефть. Об этом президент США сообщил в беседе с журналистами.
Американский лидер предположил, что Вашингтон может использовать венесуэльскую нефть для пополнения собственных стратегических резервов. Хозяин Белого дома уточнил, что захваченные в международных водах суда будут находиться в США.
«Мы оставим нефть себе. Возможно, мы будем использовать ее для стратегических резервов. Мы ее оставим», — уведомил Дональд Трамп.
Как сообщает Reuters, американские военные попытались задержать еще один танкер вблизи Венесуэлы. Соединенные Штаты хотели перехватить судно, находящееся под санкциями.