Наташа Королёва поздравила невестку с 25-летием

Жена Архипа Глушко, Мелисса, празднует день рождения. В своём блоге она выложила два праздничных ролика. В кадре именинница позирует в белом топе с открытыми плечами и с большим шоколадным тортом.

Источник: Life.ru

Наташа Королёва поздравила невестку с 25-летием. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / melissa_foxs_

«Мне 25 лет. С юбилеем, получается», — написала девушка.

Среди близкого окружения лишь Наташа Королёва публично поздравила Мелиссу с днём рождения. Певица обратилась к невестке в комментариях, ласково написав: «С юбилейчиком, Мелиссик!».

Ранее Сергей Глушко откровенно высказался о семейной жизни своего сына Архипа, рожденного в браке с Наташей Королевой. По словам артиста, главный урок, который стоит вынести молодоженам, — умение учиться на собственных ошибках. Глушко вместе с Королевой недавно отпраздновал 22-ю годовщину свадьбы. Пара, по признанию артиста, пережила немало кризисов, но сумела сохранить любовь. Этот опыт Глушко считает ценным примером для сына. Наташа Королева, в свою очередь, придерживается позиции невмешательства в личную жизнь сына и делится советами лишь тогда, когда он сам обращается за ними.

