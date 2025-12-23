Наташа Королёва поздравила невестку с 25-летием

Ранее Сергей Глушко откровенно высказался о семейной жизни своего сына Архипа, рожденного в браке с Наташей Королевой. По словам артиста, главный урок, который стоит вынести молодоженам, — умение учиться на собственных ошибках. Глушко вместе с Королевой недавно отпраздновал 22-ю годовщину свадьбы. Пара, по признанию артиста, пережила немало кризисов, но сумела сохранить любовь. Этот опыт Глушко считает ценным примером для сына. Наташа Королева, в свою очередь, придерживается позиции невмешательства в личную жизнь сына и делится советами лишь тогда, когда он сам обращается за ними.