В Госдуме сообщили о двух повышениях пенсий работающих пенсионеров в 2026 году

Пенсии работающих пенсионеров в России будут повышены дважды в течение 2026 года. Как сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия»), первая индексация на 7,6% запланирована на 1 января.

Источник: Life.ru

«С 1 января 2026 года индексация пенсий для работающих пенсионеров составит 7,6%. Эта мера коснётся более 7 млн работающих граждан пенсионного возраста. Индексация происходит автоматически, никаких заявлений для этого подавать не нужно. С 1 августа пенсия работающих пенсионеров ещё немного подрастёт: небольшое летнее увеличение связано со страховыми отчислениями работодателя за 2025 год. Прибавка составит до трёх пенсионных баллов», — сообщила депутат.

Согласно утверждённому бюджету Социального фонда РФ, стоимость одного пенсионного балла с начала 2026 года установлена в размере 156,76 рубля. Таким образом, максимальная доплата за три балла, которую можно будет получить в августе, достигнет 470,28 рублей в месяц.

Напомним, что индексация пенсий для этой категории граждан была возобновлена с 1 января 2025 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. До этого, начиная с 2016 года, такая практика была приостановлена. Все неполученные за период с 2016 по 2024 годы индексации будут учтены в выплатах после того, как пенсионер завершит работу.

Ранее общественный деятель Вадим Попов выступил с инициативой лишить пенсий тех, кто не занимается трудовой деятельностью. Он утверждал, что граждане, не работавшие никогда, не вносят вклада в развитие государства и не имеют права требовать от него пенсии. В то же время в Госдуме эту идею не поддержали. Депутат Светлана Бессараб отметила, что основополагающий закон страны защищает такие выплаты, а их отмена или изменение — это сложный процесс, который сложно реализовать без длительных процедур.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

