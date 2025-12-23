В Госдуме сообщили о двух повышениях пенсий работающих пенсионеров в 2026 году

«С 1 января 2026 года индексация пенсий для работающих пенсионеров составит 7,6%. Эта мера коснётся более 7 млн работающих граждан пенсионного возраста. Индексация происходит автоматически, никаких заявлений для этого подавать не нужно. С 1 августа пенсия работающих пенсионеров ещё немного подрастёт: небольшое летнее увеличение связано со страховыми отчислениями работодателя за 2025 год. Прибавка составит до трёх пенсионных баллов», — сообщила депутат.
Согласно утверждённому бюджету Социального фонда РФ, стоимость одного пенсионного балла с начала 2026 года установлена в размере 156,76 рубля. Таким образом, максимальная доплата за три балла, которую можно будет получить в августе, достигнет 470,28 рублей в месяц.
Напомним, что индексация пенсий для этой категории граждан была возобновлена с 1 января 2025 года по инициативе президента РФ Владимира Путина. До этого, начиная с 2016 года, такая практика была приостановлена. Все неполученные за период с 2016 по 2024 годы индексации будут учтены в выплатах после того, как пенсионер завершит работу.
Ранее общественный деятель Вадим Попов выступил с инициативой лишить пенсий тех, кто не занимается трудовой деятельностью. Он утверждал, что граждане, не работавшие никогда, не вносят вклада в развитие государства и не имеют права требовать от него пенсии. В то же время в Госдуме эту идею не поддержали. Депутат Светлана Бессараб отметила, что основополагающий закон страны защищает такие выплаты, а их отмена или изменение — это сложный процесс, который сложно реализовать без длительных процедур.
Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.