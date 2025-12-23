Рособрнадзор приостановил лицензию Шанинки

За год до этого Рособрнадзор проводил неплановую проверку вуза, по итогам которой выявил несоответствие программ Федеральным государственным образовательным стандартам. На устранение нарушений школе дали три месяца. В начале марта вуз отчитался об их устранении, и в апреле Рособрнадзор провел еще одну проверку. По ее итогам ведомство согласилось, что школа устранила 80% замечаний из первого предписания. Тем не менее Рособрнадзор запретил учебному заведению проводить прием студентов в 2025 году и выставил повторное предписание. Решение Рособрнадзора Шанинка пыталась оспорить в суде, но он встал на сторону ведомства.